PDCat cree que "no es lo mismo poner un lazo que quitarlo"

Actualizado 27/08/2018 11:47:41 CET

BARCELONA, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PDeCAT en el Senado, Josep Lluís Cleries, ha asegurado que "no es lo mismo poner un lazo que quitarlo", en referencia a la colocación de lazos amarillos en el espacio público para reivindicar la libertad de los políticos independentistas presos o fugados, después de que este fin de semana una mujer sufriese una agresión en Barcelona cuando los estaba retirando.

"En el espacio público la gente se ha de poder expresar en libertad porque no es lo mismo poner un lazo que quitarlo, digan lo que digan. Es como si yo paso por una esquina y veo una pancarta de un partido unionista y cojo unas tijeras y le recorto la pancarta. Están haciendo una cosa que no es correcta y no podemos poner todo en el mismo lado", ha señalado.

En una entrevista en RNE recogida por Europa Press, Cleries ha explicado que lo sucedido en la Ciutadella de Barcelona "parece que fue un tema de civismo, que una persona le reprochó a otra que estaban tirando los lazos en el suelo". Mientras, en su opinión, "es cívico utilizar el espacio que es de todos y expresarse en ese espacio" colocando los lazos.

En todo caso, ha incidido en que tanto el PDeCAT como el resto de partidos independentistas "condenan la violencia" venga esta de dónde venga pues "la violencia que hubo se ha de condenar de todas, todas".

En ese sentido, ha lamentado que haya partidos que intenten manipular el suceso ya que, en su opinión, les interesa hacer ver que en Cataluña hay conflicto: "Algún partido incluso nació para eso", ha señalado.

LLARENA

Sobre la defensa del juez Pablo Llarena frente a la demanda civil que le ha interpuesto el expresidente Carles Puigdemont en Bélgica, Cleries ha dicho no entender "que un tema privado lo defienda el Estado".

Ha criticado que "si eres catalán te persiguen y si eres juez del Tribunal Supremo tienes la defensa asegurada y pagada", cuando se trata de una demanda por su supuesta falta de neutralidad en el ámbito privado.