Col·loquen llaços grocs al portal de la seu de Ciutadans a Astúries

Publicado 15/09/2018 19:00:07 CET

OVIEDO, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Dos llaços grocs han aparegut lligats aquest dissabte al portal de la seu de Ciutadans a Astúries, en el mateix lloc que el vicepresident del Congrés dels Diputats i portaveu de Ciutadans a Astúries, Ignacio Prens, anava a oferir una roda de premsa.

Diferents organitzacions independentistes catalanes i col·lectius promouen el seu ús d'aquests llaços, sobretot a Catalunya, en senyal de reivindicació per l'alliberament de polítics que estan a la presó o que estan fora del país ja que, en cas contrari, serien detinguts. Una altra part de la ciutadania, no obstant això els considera una ofensa contra Espanya i la seva constitució.

Es desconeix qui ha col·locat els llaços a Astúries, encara que, segons han confirmat a Europa Press membres del personal de Ciudadanos van haver de ser col·locats just després de les 12.35 hores. Van estar tan sol uns minuts, ja que van procedir a retirar-los. Es tracta de la primera vegada que els col·loquen en la seva seu.

Quan amb posterioritat, en la roda de premsa, el propi Prens va ser preguntat sobre l'assumpte, va voler restar-li importància i ho va titllar de "anècdota", encara que va reconèixer que li causava "tristesa".

Segons Prens, el més probable és que la persona que va col·locar aquests llaços ni tan sols conegués el que significa aquest símbol, alguna cosa que al seu judici és "un atac a la legalitat i a la Constitució i un insult als demòcrates". Ho considera un fet aïllat i no creu que vagin a donar-se més casos a Astúries perquè, segons ha declarat, el Principat és una societat ben integrada en la qual "no hi ha contaminació nacionalista".