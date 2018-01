La comisión sobre la 'caja b' del PP recibe el martes a Pedro J. Ramírez

Publicado 21/01/2018 12:00:34 CET

Ya en febrero escuchará a Francisco Correa y al cerebro financiero de la 'Gürtel'

MADRID, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La comisión de investigación sobre la presunta financiación ilegal del PP retomará este martes su trabajo con la comparecencia de dos periodistas, el exdirector de 'El Mundo', ahora de 'El Español', Pedro J. Ramírez, y el especialista en información de Interior Óscar López Fonseca.

El PP intentó aplazar esta sesión para no hacerla coincidir con la reunión de la Diputación Permanente --el órgano que sustituye al Pleno en periodos no ordinarios de sesiones--, pero ni el PSOE, ni Unidos Podemos no Ciudadanos secundaron su solicitud, por lo que, ante la falta de consenso, el presidente de la comisión, el diputado de Nueva Canarias Pedro Quevedo, decidió mantener la sesión para el día que se había acordado inicialmente.

Así, este órgano escuchará el martes a partir de las cuatro de la tarde los dos últimos testimonios de profesionales de la información, ya que durante los pasados meses de noviembre y diciembre, la comisión ya recibió a otros periodistas que han publicado asuntos relacionados con los casos de corrupción que salpican a los 'populares'.

Una vez finalizada la ronda de comparecencias de informadores, la comisión volverá a reunirse dos semanas después para empezar a escuchar el testimonio de empresarios vinculados a las tramas de corrupción que han salpicado al PP, especialmente la 'Gürtel'.

Concretamente, el 6 de febrero está citado el cabecilla de este entramado, Francisco Correa, y el que se considera su cerebro financiero, Ramón Blanco Balín. Ambos se sientan estos días en el banquillo de la Audiencia Nacional que el pasado lunes empezó a juzgar a la presunta financiación ilegal del PP valenciano, una de las piezas del caso 'Gürtel'.

Correa está en prisión desde el 15 de febrero de 2017, cuando fue condenado a 13 años de prisión en el primer juicio por la rama valenciana de esta trama, aunque la sentencia aún no es firme.

De su lado, el ex consejero delegado de Repsol Ramón Blanco Balín, se enfrenta estos días a su primer juicio acusado de ser el artífice del entramado financiero de la 'Gürtel'. Blanco fue miembro de los consejos de administración de muchas de las empresas de Correa y supuesto responsable de blanquear del dinero que obtenían de comisiones ilegales que pagaron empresarios para conseguir contratos públicos.

EL CONSTRUCTOR QUE ADMITIÓ HABER PAGADO AL PP

Las comparecencias continuarán el 13 de febrero con el expresidente de Constructora Hispánica Alfonso García-Pozuelo, quien ya reconoció en sede judicial donaciones para campañas electorales del PP y pagos a antiguos cargos del partido y la cúpula de la trama para lograr a cambio adjudicaciones en la localidad madrileña de Boadilla del Monte.

También para ese día la comisión citará a Plácido Vázquez Dieguez, propietario de la empresa Nuevas Iniciativas de Gestión Empresarial y a quien el propio Correa señaló ante el juez como encargado de recaudar las comisiones que pagaban las empresas a cambio de adjudicaciones.

La comisión de investigación sobre la presunta 'caja b' del PP se se constituyó el pasado mes de mayo y empezó las comparecencias en julio escuchando, en primer lugar, los testimonios de los tesoreros del PP, aunque no a todos porque faltó Álvaro Lapuerta por motivos de salud.

Después, tras el casi cuatro meses de parón, primero por el paréntesis estival y después por la situación en Cataluña, se reactivó y citó a los agentes de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional que investigaron la trama 'Gürtel' y al jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

De momento, los grupos de la oposición han congelado la citación de responsables políticos del PP, entre los que se habló de llamar a la cúpula del partido de los últimos años, incluyendo al presidente Mariano Rajoy.