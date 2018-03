En Comú, sobre la prisión para Turull, Rull, Romeva, Bassa y Forcadell: "Es un nuevo golpe al Estado de Derecho"

Publicado 24/03/2018 10:49:33 CET

La portavoz de los comunes en el Congreso, Lucía Martín, asegura que una repetición electoral "sería un desastre" y pide formar ya un Gobierno

MADRID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de En Comú Podem en el Congreso, Lucía Martín, considera que la entrada en prisión del candidato a la Presidencia de la Generalitat de Cataluña, Jordi Turull, los exconsejeros Raül Romeva, Josep Rull y Dolors Bassa y la expresidenta del Parlamento catalán Carme Forcadell, "es un nuevo golpe al Estado de Derecho que no solo afecta a Cataluña, sino a la calidad democrática de todo el Estado".

En una entrevista concedida a Europa Press, la parlamentaria catalana ha explicado que aunque no comparten las acciones por las que Turull y el resto de impulsores del procés están siendo procesados, estas "nunca deberían constituir un delito en una democracia".

La confluencia catalana, al igual que sus socios de Podemos, siempre han rechazado el encarcelamiento de los impulsores del procés, llegando a calificarlos de "presos políticos". En esta línea, Martín ha vuelto a rechazar la judicialización de lo que consideran un problema político, a raíz de las nuevas entradas en prisión decretadas por el magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena.

"LA VÍA JUDICIAL LE HACE EL TRABAJO AL PP"

"Cada vez que la vía judicial le hace el trabajo al Partido Popular, y eso se ve en las valoraciones políticas de Llarena o en la previsión que ya tenía en Ministro Catalá de que los altos cargos del procés serían inhabilitados, nos alejamos un poco más de resolver un problema político que no va a desaparecer, sino todo lo contrario, por más personas que decidan poner en prisión", ha avisado.

En esta línea, ha asegurado que "hasta que no se ponga fin a esta excepcionalidad democrática que está causando profundas heridas en toda la sociedad catalana, no se podrá empezar a avanzar en una solución real al conflicto".

Preguntada por la posibilidad de que se repitan las elecciones en julio si los partidos independentistas no consiguen llegar a un acuerdo para investir a un nuevo candidato, Martín se ha mostrado tajante: "Sería un desastre, después de todo lo que ha sucedido, que ahora tengamos que encarar otro proceso de elecciones y una irresponsabilidad por parte de la gente que tiene el mandato de construir un gobierno".

ENTIENDE LA "DIFÍCIL SITUACIÓN" DE ROVIRA

Asimismo, preguntada por la huída al extranjero de la secretaria general de ERC, Marta Rovira, Martín ha rechazado posicionarse al respecto, argumentando que su formación no quiere entrar a valorar "las estrategias de defensa individuales de cada persona".

Eso sí, ha asegurado que entienden "la difícil situación en la que se encuentran aquellas personas que podrían entrar en la cárcel injustamente", aunque ha matizado que siguen manteniendo sus discrepancia "con las estrategias políticas y también las decisiones que han llevado a cabo".

"Más allá de la valoración política, está también la parte humana que no podemos dejar de lado", ha defendido, al tiempo que ha cargado duramente contra el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, por tachara a Rovira de "golpista". "Son intolerables comentarios como el que hemos visto hoy de Albert Rivera en redes sociales. No todo en vale en política, hace falta un mínimo de ética y humanidad y no normalizar una situación que a todas luces es excepcional", ha enfatizado.

No obstante, al margen del proceso judicial contra el procés, la portavoz de En Comú Podem sí ha criticado a los partidos independentistas por no haber formado todavía un Gobierno "efectivo" en Cataluña que permita dejar de aplicar el artículo 155 de la Constitución. "Pedimos responsabilidad. Llevamos meses con un Gobierno intervenido, sin tener autogobierno", ha lamentado.

Aunque Martín ha señalado al Gobierno central como "máximo responsable", a su juicio, del mantenimiento del 155 por su actitud "autoritaria", también ha acusado a los independentistas de "continuar insistiendo en una vía que se ha demostrado que está muerta y que no funciona", y de centrarse en "peleas por el poder" que no ayudan a avanzar hacia la resolución del problema.

En este sentido, ha criticado que Junts pel Catalunya y ERC propusieran a Jordi Turull como candidato a presidir la Generaliltat, no sólo porque, a su juicio, "representa lo peor de la vieja Convergencia", sino también porque su situación judicial no facilitaba, según Martín, su investidura, a pesar de que considera su candidatura "legítima" al haber sido votado en las pasadas autonómicas.

"La elección de ese candidato lo que buscaba era alargar más las tensiones que parcialmente son las que nos han traído a este punto", ha asegurado, si bien ha hecho hincapié en que el principal motivo de su organización para rechazar a Turull es que es "portavoz de la Convergència de los recortes más duros y ha defendido a corruptos".

Por ello, Martín ha garantizado que los diputados de Catalunya En Comú-Podem nunca facilitarán ni por activa ni por pasiva la investidura de Turull o de otro candidato de JxCat. "Nosotras no vamos a votar nunca a favor de un Gobierno que pretenda hacer volver a Cataluña a su pasado reciente más oscuro que es lo que representa Jordi Turull como máximo reflejo de la antigua convergencia de los recortes, austeridad y del Caso Palau", ha ahondado.