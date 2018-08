Las comunidades afean la ausencia de Cataluña en el CPFF y rechazan cualquier negociación bilateral

Publicado 19/07/2018 19:28:40 CET

MADRID, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

Varios gobiernos autonómicos han criticado este jueves que la Generalitat de Cataluña no haya enviado un representante a la reunión del Consejo de Poli tica Fiscal y Financiera y han reivindicado que la financiación se debe negociar en este espacio y no en reuniones bilaterales.

A su llegada a la reunión en el Ministerio de Hacienda, la consejera de Economía y Hacienda de Castilla y León, Pilar del Olmo, ha tachado de "falta de consideración" la ausencia de la Generalitat en el consejo. A su juicio, los dirigentes catalanes "están en otras cosas" por lo que ha admitido que esperaba el plantón de Cataluña.

"Me lo esperaba, un Gobierno como el de Cataluña que es una comunidad pero que no quiere ser española lo raro es que hubiera asistido", ha argumentado la consejera 'popular' de Castilla y León.

Desde la Junta de Andalucía, el consejero, Antonio Ramírez de Arellano, ha dicho que no considera "correcta" la vía bilateral para negociar cuestiones de financiación y ha reiterado que todas las comunidades deben sentarse en el consejo. "Es un tema fundamental para la poli tica de nuestro país", ha subrayado el consejero socialista.

Por parte de Aragón, el consejero de Hacienda, Fernando Gimeno, ha asegurado que no ve "adecuado" que sus vecinos de Cataluña no hayan asistido al Consejo, al tiempo que se ha mostrado firme en su rechazo a decisiones bilaterales entre el Estado y la Generalitat sobre financiación. "No vamos a admitir ninguna decisión bilateral que no pase por el consejo de política fiscal y financiero", ha reiterado el dirigente socialista de Aragón.

En la misma línea, el consejero de Castilla-La Mancha, también del PSOE, ha reivindicado que el Consejo es el lugar donde se tiene que discutir la financiación. Para Juan Alfonso Ruiz Molina la retirada de Cataluña se debe a que "consideran que tienen derecho a mas recursos que los demás".

Desde la administración de Cantabria, el consejero de Economía y Hacienda, Juan José Sota, ha considerado que no va a haber reuniones bilaterales con la financiación pese a encuentros que pueda mantener el Gobierno con cada una de las comunidades. "Hoy tenemos el Consejo y es donde realmente aquí todas las comunidades conocemos lo de todos y donde lo acordamos", ha recalcado Sota.

Algo más comprensivo con Cataluña se ha mostrado el consejero valenciano, el socialista Vicent Soler, que ha resaltado que le hubiera gustado compartir mesa con Cataluña. "Las comunidades nos encargamos de lo cotidiano y por tanto, Cataluña sería bueno que hubiese estado", ha declarado.