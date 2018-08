Los comuns piden que el Govern "no deje ninguna silla vacía" para negociar con el Gobierno

Publicado 24/07/2018 14:31:37 CET

Alamany defiende que dialoguen independientemente de "los términos de la negociación"

BARCELONA, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de los comuns en el Parlament, Elisenda Alamany, ha reclamado este martes al Govern que "no deje ninguna silla vacía" para negociar con el Gobierno central sobre las cuestiones que afectan a Cataluña.

En rueda de prensa, ha sostenido que la Generalitat debe "apostar por espacios bilaterales" con el Gobierno donde poder abordar las prioridades que, según ella, debe tener el Ejecutivo de Quim Torra.

"No nos podemos permitir dejar ni una silla vacía en una mesa de diálogo. No nos podemos levantar de ni una mesa con el Gobierno", ha asegurado, después de que el Govern no acudiera la semana pasada a la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Preguntada por si cree que el Govern tiene que acudir a la comisión bilateral con el Gobierno aunque no se incluya en el orden del día la situación de los presos soberanistas, Alamany ha afirmado que el Ejecutivo catalán debe dialogar con el Gobierno "sean cuales sean los términos de la negociación".

En este sentido, ha destacado que la libertad de los presos debe ser una prioridad pero que no es la única: "La libertad de los presos políticos es una prioridad pero no se puede dejar ninguna silla vacía en ninguna negociación".

PDECAT Y PP

La portavoz de los comuns ha lamentado los resultados del Congreso Nacional del PP con la elección de Pablo Casado como nuevo presidente y de la Assemblea Nacional del PDeCAT, con el cambio de dirección y la decisión de sumarse a la Crida Nacional per la República.

Así, ha alertado de que en estos dos partidos "vuelven a cobrar protagonismo las estrategias de dinámicas y de choque".

Sobre Casado, lo ha equiparado con el líder de Cs, Albert Rivera, y ha avisado de que son "dos candidatos pero una misma política de tierra quemada", especialmente en la cuestión catalana.

Y ha criticado que el PDeCAT "ha entregado el partido a la estrategia de Puigdemont", que, a su juicio, no ha conllevado ningún progreso en Catalunya.

PARLAMENT

Alamany ha lamentado que el Parlament no vaya a celebrar ningún pleno hasta octubre y lo ha achacado a la falta de acuerdo entre ERC y JxCat sobre cómo aplicar la suspensión de los diputados procesados por el proceso independentista dictada por el Tribunal Supremo.

La Mesa del Parlament ha fijado el calendario de plenos del próximo periodo de sesiones y ha acordado que el primero de ellos sea el Debate de Política General, que se celebrará los días 2, 3 y 4 de octubre.

Ha apuntado que "existe un bloqueo, no solo entre grupos parlamentarios, sino dentro del grupo parlamentario de JxCat", ya que los miembros de este grupo de la Mesa votaron diferente la semana pasada sobre esta cuestión.

Además, ha defendido que hasta que no haya un acuerdo sobre la suspensión de diputados es mejor que no haya pleno: "Hasta que no haya seguridad jurídica para celebrar un pleno, lo mejor es desconvocarlo".