El concejal del PP en Elorrio cree que su formación no debe acudir al homenaje a las víctimas junto a Bildu

Actualizado 10/12/2012 12:42:08 CET

BILBAO, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El concejal del PP en Elorrio (Vizcaya), Carlos García, señala que su formación no debe acudir al homenaje a las víctimas convocado este lunes por la Comisión de Derechos Humanos en San Sebastián y donde estarán presentes miembros de Bildu.

En una entrevista concedida a Punto Radio, recogida por Europa Press, el edil 'popular' ha considerado además que la coalición soberanista no está "legitimada para reclamar" el cumplimiento de los derechos humanos".

Tras indicar que asociaciones de víctimas como Covite, AVT o Dignidad y Justicia no van a estar presentes en el homenaje de este lunes, ha señalado que "si los supuestamente homenajeados no van", el Partido Popular "no debería ir".

"Yo jamás iría a un acto de este tipo mientras Bildu no dé los pasos suficientes y condene los atentados de ETA", ha advertido, para añadir que los representantes de la coalición soberanista "no están legitimados para convocar y participar en un acto reclamando los derechos humanos de nadie".

"Quien no reclama los derechos humanos de las víctimas ni tiene el más mínimo gesto de compasión hacia ellas no está legitimado para participar ni organizar. Pretenden equiparar a víctimas con asesinos, ensalzar a los asesinos y humillar a los víctimas y en esos actos no hay que participar", ha añadido.