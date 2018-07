Un condenado por las tarjetas 'black' pide amparo a Pastor tras ser abroncado en el Congreso

Publicado 26/06/2018 20:40:24 CET

Moral Santín admitió haberse errado con su intervención pero quiere que la presidenta del Congreso censure esa actuación

MADRID, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El exvicepresidente de Caja Madrid y exconsejero de Bankia José Antonio Moral Santín, condenado por el uso de tarjetas opacas de la entidad, ha pedido amparo a la presidenta del Congreso, Ana Pastor, por la bronca que recibió por parte varios diputados el pasado 6 de junio, cuando compareció ante la comisión que investiga la crisis financiera y la quiebra de las cajas de ahorro.

Según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias, Pastor ha llevado la queja de Moral Santín a la reunión que ha mantenido este martes la Mesa del Congreso con intención de recabar la opinión de los grupos con representación en este órgano (PP, PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos) antes de tomar una decisión sobre la misma.

Durante su comparecencia, el exvicepresidente de Bankia defendió el uso de tarjetas de crédito para realizar retribuciones a directivos por considerar que son "el medio de pago más transparente y trazable" y que en Bankia se concibieron como un "pago por compensación de esfuerzo" de los consejeros.

Moral Santín, que fue consejero a propuesta de IU, está condenado a cuatro años de prisión por la Audiencia Nacional por la causa de las tarjetas 'black'. En total, cargó 456.522 euros, de los cuales fueron sacados directamente del cajero unos 360.000 euros. La sentencia no es firme porque tanto él como otros condenados han recurrido ante el Tribunal Supremo.

"UN DESPRECIO A LA INTELIGENCIA", LE SOLTÓ ORAMAS

La intervención de Moral Santín irritó a los grupos parlamentarios, que le acusaron de no haber respondido a sus preguntas. Una de las críticas más duras le llegó de boca de la presidenta de la comisión de investigación, la diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, quien dejó la Mesa presidencial para replicarle desde los escaños reservados a los comisionados que sus palabras eran "un desprecio a la inteligencia y la formación de los portavoces".

"Me ha parecido absolutamente reprobable que un catedrático de Economía diera por sentado que le retenían pero no pidiera el certificado y lo declarara a Hacienda y que diga que lo más transparente es usar una tarjeta en un cajero y que lo sacaba en efectivo", afirmó Oramas.

EL COMPARECIENTE PIDIÓ PERDÓN

Desde el PP, Miguel Ángel Paniagua confesó no haber entendido "para nada" la actitud del compareciente. "Ha entrado en tantas contradicciones que no merece la pena ni un comentario", le soltó, mientras que Francisco de la Torre, de Ciudadanos, le acusó de "echar la culpa al muerto" al asegurar que era el presidente de Bankia, el fallecido Miguel Blesa, quien controlaba el límite de los pagos con tarjeta.

Tras el rapapolvo, Moral Santín reconoció haber llegado "equivocado" a la comisión y pidió disculpas. "Lo lamento, de verdad. No era intención venir a dar una clase", dijo, y se puso "a disposición" de los diputados para resolver cualquier asunto pendiente. "Estaba fuera de lugar, que conste que no lo he hecho con ninguna pretensión de no tomar en serio sus preguntas. Me he equivocado a lo que he venido aquí", añadió.