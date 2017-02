Congreso de Ciudadanos | Directo

Actualizado 04/02/2017 21:46:14 CET

MADRID, 4 Feb. (EDIZIONES) -

Ciudadanos celebra este sábado y domingo en el Teatro Nuevo de Coslada Madrid su IV Asamblea General, donde el partido actualizará sus Estatutos, su ideario y su estrategia política.

Bajo el lema 'Juntos ganamos el futuro', el partido que lidera Albert Rivera espera que esta sea la Asamblea General de la "consolidación" de la formación naranja como "uno de los grandes partidos nacionales" y se refuercen las estructuras internas, según explicó el vicesecretario general del partido, José Manuel Villegas, durante la presentación del congreso.