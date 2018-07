Congreso PSPV.- Alarte abordará su situación en las Corts cuando hable con el nuevo secretario general del partido

Actualizado 31/03/2012 18:49:02 CET

ALICANTE, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ya ex secretario general del PSPV y síndic socialista en las Corts, Jorge Alarte, ha afirmado tras no ser reelegido como líder de los socialistas valencianos que "hasta que no hable" con su sucesor en el cargo, Ximo Puig, "no hará declaraciones" sobre si seguirá o no al frente del grupo socialista en la cámara autonómica.

Así lo ha señalado en declaraciones a los periodistas, al ser preguntado sobre su continuidad como portavoz parlamentario socialista tras el resultado del Congreso Nacional del PSPV.

Al respecto, ha replicado: "Hasta que no hable con el nuevo secretario general no haré declaraciones, por respeto". "Primero habla él, luego hablaré yo", ha zanjado Alarte.

Además, a modo de valoración acerca los resultados de las votaciones en las que Puig se ha impuesto con un 61 por ciento de los votos, con 142 apoyos más que él, Alarte ha expresado su "respeto" y su "apoyo" a su sucesor, "como no podía ser de otra manera".