El Congreso rechaza todo referéndum de secesión y llama a un pacto por la unidad de España y la Constitución

Publicado 19/06/2018 20:20:53 CET

MADRID, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Congreso ha aprobado este martes una resolución pactada por PP, PSOE y Ciudadanos en la que se rechaza cualquier intento de referéndum independentista y se llama a un pacto de Estado por la unidad de España, el reconocimiento de los hechos diferenciales y la Constitución.

El texto ha salido adelante con los votos del PP, PSOE, Cs, UPN, Coalición Canaria y Foro Asturias, lo que suma el 70% de la Cámara, mientras que Unidos Podemos, En Comú, En Marea, Compromís, el PNV y los independentistas de ERC, PDeCAT y Bildu han votado en contra. Nueva Canarias ha optado por abstenerse.

La iniciativa, defendida por el diputado del PP Carlos Floriano, fue promovida por el Grupo Popular, que la registró en septiembre de 2016, antes de la investidura de Mariano Rajoy, y que la ha retomado tras la moción de censura que ha llevado a Pedro Sánchez al Gobierno con apoyo de Unidos Podemos y las formaciones soberanistas.

SOBERANÍA NACIONAL Y CIUDADANOS LIBRES E IGUALES

Por un lado, el Congreso manifiesta su "compromiso y su determinación" para defender la unidad de España como nación de ciudadanos libres e iguales" y "la soberanía nacional", así como para "respetar su integridad frente a cualquier intento de referéndum de secesión de una parte del territorio nacional". Además, se reclama que las fuerzas parlamentarias "alcancen un Pacto por la Unidad de España y la defensa de la Constitución".

A ello se añade un punto propuesto por Coalición Canaria para "defender la unidad de España como nación de ciudadanos libres e iguales, así como el reconocimiento a su diversidad que se expresa en el derecho a la autonomía de sus nacionalidades y regiones".

Además, y a instancias del PSOE, se insta a la comisión del Congreso para la modernización del Estado autonómico, de la que no forman parte ni Unidos Podemos ni las formaciones independentistas, a incorporar en su informe "el tratamiento de los hechos diferenciales".

Lo que no se ha aceptado es la pretensión de Ciudadanos de incluir en el texto una llamada a la reforma de la ley electoral para imponer un umbral mínimo del 3% del voto estatal para poder entrar en el Congreso, un requisito que podría dejar fuera a las formaciones de ámbito autonómico.

OTRA VEZ, QUÉ PEREZA

Aunque ha logrado sacar adelante su iniciativa, el PP ha tenido que escuchar críticas del resto de grupos parlamentarios durante el debate en el Pleno del Congreso. El socialista Gregorio Cámara ha expresado su "perplejidad" ante la reiteración de "principios que son compartidos por la inmensa mayoría de partidos".

"Salvo los independentistas, ese pacto por la unidad de España está establecido en la Constitución y no es necesario reeditarlo mediante una proposición no de ley que no ofrece nada nuevo", se ha quejado.

Para Compromís, el PP pretende "tapar su incompetencia con la bandera", mientras que Josep Vendrell, de En Comú, considera "desfasado" el texto. "Qué pereza", han coincidido en señalar tanto Aitor Esteban, del PNV, como Gabriel Rufián, de ERC.