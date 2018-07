Consejera de Justicia defiende la "profesionalidad" de los funcionarios catalanes con los presos soberanistas

Publicado 11/07/2018 14:07:03 CET

Cs y PP exigen saber si el Govern dará un trato especial a estos reclusos

BARCELONA, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Justicia, Ester Capella, ha afirmado que los funcionarios catalanes de prisiones tratarán a los presos soberanistas con la "profesionalidad" con la que tratan al resto de reclusos de centros penitenciarios de Cataluña.

Lo ha dicho en una comparecencia ante la Comisión de Justicia del Parlament, donde ha lamentado que Cs y el PP hayan puesto en duda la gestión que hará la Generalitat de estos presos que han sido trasladados a cárceles catalanas.

La diputada de Cs Lorena Roldán ha criticado el traslado y ha afirmado que no hay precedentes de que aquellos que gestionan las cárceles sean "los mismos compañeros de partido" que los reclusos, en alusión a los presos soberanistas.

Ha lamentado que miembros del Govern acudieran a las concentraciones delante de las cárceles para recibir a estos presos, y ha exigido saber si los funcionarios podrán trabajar "alejados de presiones" de la Generalitat.

El líder del PP catalán, Xavier García Albiol, ha asegurado que el director general de centros penitenciarios recibió a los reclusos con un "lazo amarillo", que es el símbolo que utilizan el soberanismo para reclamar la libertad de los presos independentistas.

"¿Es esto presentable? A nosotros nos parece que no", ha continuado el dirigente popular, y ha exigido a la consellera aclarar si la Generalitat piensa dar el mismo trato a estos reclusos que al resto de la población penitenciaria.

GAL Y GÜRTEL

Capella ha dicho que los cargos políticos condenados por el Gal o por la Gürtel tenían evidentes vínculos con el PSOE y el PP, respectivamente, y nadie puso en duda que entraran en cárceles gestionadas por los por cargos públicos de estos dos mismos partidos.

La consellera ha afeado a Cs y al PP que, con sus consideraciones sobre los presos soberanistas, "ponen en cuestión a miles de trabajadores públicos que hacen su trabajo de forma digna, honesta y honrada".

"Cuando hacen esto --criticar a la Generalitat de Cataluña por los presos soberanistas-- no me cuestionan a mi o a mi equipo, sino que ponen en duda la profesionalidad de miles de trabajadores públicos a quien esta consellera no pone en duda", ha zanjado.