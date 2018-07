Consejero de Economía de CyL no es consciente de que exista trama eólica

Publicado 27/04/2015 14:05:40 CET

Asegura que ni Herrera ni Lucas tendrán que agachar la cabeza por él y se muestra dolido

VALLADOLID, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía y Empleo de la Junta de Castilla y León, Tomás Villanueva, ha asegurado este lunes que no ha sido "consciente" de que existiese "una trama" en cuanto a la autorización de plantas eólicas en la Comunidad como investiga la Agencia Tributaria, tras lo que ha abogado por esperar a "ver lo que hay" y, de demostrarse responsabilidades, "los servicios jurídicos serán proactivos".

Villanueva ha comparecido este lunes ante la Diputación Permanente de las Cortes para dar cuenta de los supuestos procedimientos irregulares en la concesión de parques eólicos, una intervención en la que la Administración "ha obrado correctamente" en la tramitación de los expedientes, por lo que ha pedido "respeto" para el Gobierno y para sus funcionarios.

El consejero de Economía ha defendido así que las autorizaciones concedidas sobre parques eólicos se han resuelto con "rectitud" y "sujetos a la legalidad", tras lo que ha reseñado que en el caso de que las investigaciones determinen responsabilidades que pudieran haber generado un perjuicio a los intereses públicos, el Ejecutivo, a través de sus servicios jurídicos, "tomará activamente posición".

"Yo no he consentido esto, nunca he sido consciente de esto, si es que ha sucedido", ha reiterado Tomás Villanueva, quien ha defendido su "correcta" actuación como responsable públicos. "Por mi ni Herrera ni Lucas van a agachar la cabeza", ha aseverado durante su intervención en el Parlamento, donde ha reconocido sentirse "dolido".

Durante su comparecencia, el consejero de Economía y Empleo ha lamentado que la Junta desconozca el informe elaborado por la Agencia Tributaria y que ha sido remitido a la Fiscalía Anticorrupción.

"La Agencia Tributaria se ha negado a remitir el informe", ha reseñado, tras lo que ha insistido además en que estas instancias no han solicitado a la Junta los expedientes administrativos a los que se elude en el informe y que se refiere a 35 parques eólicos desarrollados en las provincias de Burgos, León, Soria y Palencia y que, como ha defendido, "se adecuan a la legislación vigente".

Villanueva ha querido dejar claro ante la Diputación Permanente que no es "cabeza de turco de nadie". "Me preocupa la Comunidad, la Institución y los funcionarios públicos que son profesionales", ha reseñado, tras lo que ha defendido que el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, "es ejemplar", y que es él, como responsable de la Consejería de Economía y Empleo, quien debía comparecer para dar explicaciones de su departamento.

"He actuado correctamente en la administración pública", ha reseñado Villanueva, quien ha asegurado que no quiere "aforamientos". "No me verán en el Senado, seguramente siga en el PP", ha adelantado el consejero, quien ha recordado que anunció que se retiraba de su labor en la Administración pública antes de que se conociera la investigación de la Agencia Tributaria.

LA COMPARECENCIA

Tras defender la "rectitud" de los expedientes, Villanueva ha aprovechado la comparecencia para explicar el procedimiento administrativo de autorizaciones de parque eólicos, un procedimiento que, como ha recordado, es desarrollar de acuerdo a los informes de la Comisión Nacional de la Energía.

Así, Villanueva ha asegurado que el procedimiento ha sido el correcto en todas las tramitaciones administrativas. "Estos expedientes se han vuelto a verificar en los últimos días y puedo afirmar que su tramitación se ha ajustado escrupulosamente a la legalidad y al procedimiento administrativo descrito".

Prueba de ello es, a juicio del consejero, que "las reclamaciones o impugnaciones" formuladas contra la tramitación administrativa de estas expedientes han sido mínimas. "El motivo fundamental de las pocas que se han producido fueron siempre medioambientales", ha asegurado.

Tras el proceso de autorizaciones el consejero de Economía se ha centrado en la transmisión y cambio de titularidad de las instalaciones solares, algo sobre que, como ha defendido, la administración ha actuado "correctamente".

"Toda esta tramitación se ha seguido a rajatabla", ha asegurado Villanueva, quien ha reseñado que "las relaciones o acuerdos que puedan haberse establecido entre particulares o empresas en cuanto a condiciones de compraventa de acciones de titulares de parques eólicos corresponden al ámbito privado y no son competencia ni responsabilidad de la Junta".

El consejero de Economía ha recordado que la energía eólica ha sido uno de los sectores energéticos en los que se han logrado mejores resultados en Castilla y León y que el Ejecutivo pretende sobre este sector en el futuro velar por mantener y aumentar la participación de empresas y profesionales y, por otro lado, coordinar con el Gobierno de la nación y con red eléctrica de España la planificación de la instalación de nuevos parques eólicos en un horizontes centrado en el 2020.

"Entendemos que ni esta Comunidad Autónoma ni este país pueden prescindir de este tipo de energía limpia en la cual somos líderes a nivel mundial", ha aseverado.

Villanueva ha terminado su intervención ante la Diputación Permanente de las Cortes con una defensa a la "transparencia" que le ha llevado a pedir su comparecencia en un momento en el que el Parlamento ya está disuelto. "No me estoy escondiendo, queremos conocer el fondo", ha sentenciado.