Ruiz Almenara dice que "desgraciadamente" el PSOE debe elegir para la Alcaldía entre "lo malo y lo peor"

Actualizado 04/06/2007 23:41:07 CET

CÓRDOBA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE en Córdoba, José Antonio Ruiz Almenara, dijo hoy que, "desgraciadamente" sus cuatro concejales, salidos de las urnas el pasado 27 de mayo en la capital cordobesa, tienen "la llave" para "poner en la Alcaldía" al candidato del PP (14 concejales) o a la de IU (once concejales), y deben elegir "entre lo malo y lo peor".

Ruiz Almenara explicó hoy en rueda de prensa que, en cualquier caso, y en base a lo decidido hoy mismo por las ejecutivas andaluza y provincial del PSOE, su primera opción será negociar con IU, buscando un posible pacto de gobierno que mantendría en la Alcaldía a Rosa Aguilar, aunque ésta debe tener claro que "ha perdido" las elecciones y que los socialistas "no le daremos un cheque en blanco".

En consecuencia, para que el próximo 16 de junio, en el Pleno de constitución de la nueva Corporación local, el PSOE respalde la candidatura de Aguilar, ésta "debe repensar su proyecto, el que los cordobeses han rechazado, para llevar a cabo un proyecto progresista de verdad", para que "las maquetas se conviertan en realidad", algo en lo que, por el interés de Córdoba, están dispuestos a comprometerse los socialistas, que son los que "se la juegan más que nadie", aludiendo así a como perdieron votos y concejales tras gobernar con IU en el mandato anterior.

El líder de los socialistas cordobeses aclaró que el mandato de las direcciones andaluza y provincial del PSOE no fuerza a las agrupaciones locales en los municipios de la provincia, ni tampoco a su candidato en la capital cordobesa, Rafael Blanco, a cerrar un pacto de gobierno con IU, sino a intentar un acuerdo, como mínimo para que gane la Alcaldía correspondiente la formación, IU o PSOE, que obtuvo más votos en las urnas, de manera que los socialistas cordobeses no descartan que, "si no se llega a un acuerdo con IU, pueda gobernar el PP" en la capital cordobesa.

De hecho, según recordó Ruiz Almenara, hace 12 años no se llegó a un acuerdo con IU y fue alcalde de Córdoba el popular Rafael Merino, y ahora, si no es posible "un acuerdo activo con IU", puede llegarse a "un acuerdo pasivo con el PP", son las dos opciones que tiene el PSOE, aunque los socialistas creen "mucho más difícil" la del PP, pues, para empezar, su candidato a la Alcaldía, José Antonio Nieto, no sólo de comprometerse a desarrollar "un proyecto de progreso", sino explicar "cómo Rajoy, Zaplana o Acebes serán menos virulentos" con el PSOE.

Por último, el secretario general del PSOE en Córdoba afirmó que Nieto, cuando reclama en la capital cordobesa que gobierne la lista más votada, "ha caído en su propia trampa, olvidando que ellos, junto al PA, impidieron que en Priego gobernará la lista más votada, la del PSOE", y lo mismo en Carcabuey, mientras que ahora "anuncia que lo intentarán de nuevo" en otros municipios, con lo que calificó el discurso de Nieto de "poco honesto" y a él de carecer de "credibilidad".