López pide a Bildu que quite el "respirador" a ETA y advierte de que son ellos los que "no pueden imponer plazos"

Dice a la IA que arrogarse la ausencia de violencia "supone reconocer implícitamente que cuando la había, la decidían y organizaban"

BILBAO, 2 Sep.

El lehendakari, Patxi López, ha instado a Bildu a acabar retirando "el respirador" a una ETA "moribunda" y ha advertido a sus dirigentes que son ellos los que "no pueden imponer ningún plazo" a quienes "llevan ejerciendo la democracia toda la vida y combatiendo la violencia terrorista". Por otra parte, ha puntualizado a la izquierda abertzale que arrogarse la ausencia de violencia "supone reconocer implícitamente que cuando la había, la decidía y la organizaba".

En una entrevista a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, López ha aludido al saludo que intercambió con el diputado general, Martín Garitano, el pasado martes en San Sebastián, y que muchos han descrito como "frío". Según ha aclarado, "fue un saludo protocolario", que "tampoco tenía que ser especialmente caluroso". "Creo que todo el mundo lo comprenderá, además", ha agregado.

A su juicio, la relación con representantes de Bildu y de la izquierda abertzale cambiará cuando "cada uno asuma la responsabilidad que le corresponde". Ha recordado, también, que este verano ha sido "posiblemente, el de mayor tranquilidad" de la "historia reciente" de Euskadi, "sin ningún tipo de violencia callejera, sin ningún tipo de amenaza hacia la libertad ciudadana, sin espacios privatizados por la propaganda o el proselitismo".

Patxi López ha afirmado que se ha podido "vislumbrar cómo puede ser nuestra convivencia en Euskadi, cuando ETA desaparezca". "Pero ETA todavía no ha desaparecido y a cada uno nos corresponde nuestra propia responsabilidad", ha puntualizado.

En su opinión, la izquierda abertzale y Bildu "tienen la primera" responsabilidad, "la de empezar a trabajar para que ETA desaparezca definitivamente". El presidente del Ejecutivo autónomo ha dicho no entender cómo si "ellos mismos y alguno de sus dirigentes" afirman que ETA "estorba", no son "capaces" de "hacer una cosa tan sencilla como decirle a ETA que desaparezca".

"Por qué no cuando ETA está más débil que nunca, moribunda, no acaban por retirarle el respirador para que desaparezca porque es la única amenaza que existe para nuestra libertad y nuestra convivencia en nuestro país", ha agregado.

NO GRACIAS A BILDU

El lehendakari ha advertido que la sociedad "entiende" que son Bildu y la izquierda abertzale los que "tienen que recorrer ese camino para que esto sea una realidad cuanto antes".

Ante las advertencia de la coalición soberanista de que no admitirá la imposición de ningún plazo, ha respondido que "quien no puede imponer ningún plazo a los que llevamos ejerciendo la democracia toda la vida y combatiendo la violencia terrorista es quien acaba de llegar", porque "no les debemos nada, porque mucho de lo que ha pasado en este país se ha debido que ha habido una connivencia, un amparo y un apoyo de ese mundo a una banda terrorista". "No estamos dispuestos a que sean ellos quienes impongan las condiciones", ha dicho.

López ha advertido a Bildu que, además, si Euskadi ha llegado a la actual situación no ha sido "gracias a ellos" y, ha indicado que, si como sus dirigentes dicen, este verano "no ha habido violencia gracias a ellos", supone admitir "implícitamente" que "cuando la había era por ellos, porque la decidían y la organizaban". "Por lo tanto, ya estamos determinado dónde están ciertas responsabilidades", ha acusado.

El lehendakari ha reconocido también que, cuando desaparezca ETA "todavía no se habrá cerrado el ciclo de la violencia", porque habrá que abrir el de la "concordia y la convivencia" ya que 40 años de violencia "han dejado muchos posos de intolerancia y odios que tendremos que ser capaces de resolver". "Ahí cada uno tendremos que poner sobre la mesa lo que nos une para hacer de este país el de la tolerancia", ha apuntado.

Sin embargo, ha destacado que será "fundamental" la "memoria" y el "relato". "Algunos -ha explicado- quieren ocultar esto, lo que ha sucedido en Euskadi y pasar página como si nada hubiera pasado, pero si uno hace esto está construyendo un país que corre el riesgo de volver a situaciones anteriores". Para López, la memoria debe ser "un muro" que impida volver a situaciones "en que fanáticos asesinaban al que pensaba diferente.

También ha advertido del riesgo de "construir un país sin valores y principios". "Uno no puede olvidar lo que ha pasado, tiene que reconocer la responsabilidad del pasado para enfrentarse al futuro", ha concluido.