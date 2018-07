Cospedal apoya la inocencia de Mato

Actualizado 26/01/2011 10:57:28 CET

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha apoyado la inocencia de la vicesecretaria general de los 'populares', Ana Mato, tras el informe policial publicado el lunes en el que consta que la trama corrupta encabezada por Francisco Correa regaló viajes los años 2003 y 2004 por valor de más de 28.000 euros al ex alcalde de Pozuelo de Alarcón Jesús Sepúlveda y a su familia, entre ellos a su ex mujer Ana Mato, a través de los servicios prestados por la agencia Pasadena Viajes, una de las empresas que forman parte del entramado urdido por Correa.

No obstante, esta implicación fue desmentida por Mato el lunes, a través de un comunicado, en el que señaló que "la única anotación que se refiere" a su persona corresponde a "un viaje a Suiza, que como ya explicó en abril de 2010 cuando se conoció la noticia, fue íntegramente pagado" por ella. "He dado instrucciones a mis abogados para que estudien las acciones judiciales oportunas ante cualquier falsa información, insinuación o acusación que ponga en entredicho mi buen nombre", dijo.

Por ello, la secretaria general de los 'populares' ha asegurado, en una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press, que las declaraciones de la vicesecretaria de Organización del PP son "suficientemente contundentes" y "claras" y demuestran su "no implicación, de ninguna de las maneras, en este asunto".

"No me quita el sueño porque confío en que la Justicia haga su papel y su función para que al final sepamos exactamente qué es lo que es verdad y qué no. Mato ha dado unas explicaciones muy claras y rotundas acerca de su no implicación, de ninguna de las maneras, en este asunto y creo que son lo suficientemente contundentes. En este sentido, apoyo esas declaraciones", ha recalcado Cospedal.