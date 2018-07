Cospedal asegura que han estado "a la altura": "Ofrezco un partido ganador, de unidad y de Gobierno"

Publicado 04/07/2018 22:20:50 CET

Dice sentirse "muy orgullosa de haber sido la secretaria general de Rajoy", del que ha aprendido a mirar por el interés general

MADRID, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

La exministra de Defensa y candidata a presidir el PP, María Dolores de Cospedal, ha asegurado este miércoles que "en términos generales" han estado "a la altura de las circunstancias" en este proceso de primarias y ha apostado por la integración y la unidad en el congreso del 20 y 21 de julio para afrontar con éxito las citas electorales. "Ofrezco un partido ganador, de unidad y de Gobierno", ha proclamado.

Así se ha pronunciado en el último acto de cierre de campaña en Madrid, en la plaza de Chamberí, en el que ha estado arropada por los miembros de su candidatura y algunos cargos del PP que la han apoyado públicamente como el presidente de la Comunidad, Ángel Garrido, el expresidente del Congreso Jesús Posada, y los exministros Rafael Catalá, Isabel García-Tejerina y Dolors Montserrat, entre otros.

"En este proceso, en términos generales, hemos estado a la altura de las circunstancias", ha manifestado Cospedal, que ha recordado que hay "otros cinco compañeros de partido" que también se presentan a liderar la formación. "Vamos a salir más unidos, más fuertes y reforzando nuestros valores e ideales para afrontar todas las elecciones con moral de victoria y volver a gobernar. Con nuestro proyecto y la ayuda de todos los militantes", ha exclamado.

"NO VAMOS A TENER QUE PEDIR PERDÓN NUNCA MÁS"

En materia de corrupción, la exministra ha dejado claro que no le va a temblar el pulso y que todo aquel que venga al PP a enriquecerse "tendrá la patada inmediata y la expulsión" del partido. "No vamos a tener que pedir perdón nunca más", ha asegurado, para quejarse de que no haya "tanta repercusión de los casos de corrupción de los otros partidos políticos".

Cospedal ha afirmado que España necesita al PP como partido político y ha señalado una vez más que "siempre" que han gobernado, a los españoles les ha ido bien. Ahora, ha proseguido, se trata de renovar el PP sin olvidar los valores y principios. "Tenemos que ofrecer a los españoles un proyecto ideológico de centro derecha español, orgullosos y sin complejos -ha resaltado--. "No hay victoria sin valores, no se gana si no se tienen principios".

La también presidenta del PP de Castilla-La Mancha ha reiterado que trabajará por recuperar los votos que se fueron a Ciudadanos. "El PP representa algo esencial en España; los valores e ideales del centro derecha español y a mucha honra y quiero decirle a los españoles que se fueron que vuelvan a esta que es su casa", ha manifestado.

Además, Cospedal ha señalado que se siente "orgullosa" de haber sido la secretaria general de Mariano Rajoy. "He aprendido de él a mirar antes por el interés de los españoles y que se ha ido de la política con la misma humildad, generosidad, grandeza y señorío que llegó", ha aseverado.

CRÍTICAS A PEDRO SÁNCHEZ

En su discurso ante los afiliados madrileños del PP, ha cargado duramente contra los primeros pasos que está dando el Ejecutivo de Pedro Sánchez, como trasladar presos independentistas a cárceles de Cataluña o acercar presos de ETA al País Vasco. También ha criticado el pacto con Podemos para renovar RTVE porque "la televisión pública no puede ser una carta de cambio para que le apoyen a uno para ser presidente del Gobierno".

"La televisión pública tiene que ser para Podemos para que la convierta en un aparato de odio, de propaganda y de manipulación y de odio, como siempre hace la izquierda con los medios de comunicación", ha enfatizado, para criticar además que el primer proyecto que Pedro Sánchez haya presentado en el Parlamento sea el de la eutanasia. "El PP está en contra de la eutanasia, porque no había necesidad. Esto no era lo más importante", ha concluido.