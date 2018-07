Cospedal dice que ni le sorprende ni le preocupa que De la Serna y Báñez avalen la candidatura de Santamaría

Publicado 20/06/2018 13:09:00 CET

MADRID, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

La precandidata a presidir el Partido Popular, María Dolores de Cospedal, ha afirmado este miércoles que ni le sorprende ni le preocupa que tanto el exministro de Fomento, Íñigo de la Serna, como la exministra de Empleo, Fátima Báñez, apoyen la candidatura de Soraya Sáenz de Santamaría en la liza por sustituir a Mariano Rajoy.

"No me ha sorprendido, las afinidades personales son importantes en la vida, somos humanos", ha dicho en una entrevista en La Sexta recogida por Europa Press en la que ha incidido en que "los afiliados son todos iguales y tienen que serlo siempre".

En la misma línea, ha destacado que para ella "vale tanto el voto de un afiliado de Tomelloso que cualquier otro afiliado por muy significativo que sea". "Lo digo con todo el respeto a compañeros míos de partido y de Gobierno a los que estimo y aprecio y que han hecho un buen trabajo, pero no me preocupa. Tampoco me ha sorprendido", ha comentado.

Sobre la posibilidad de que la candidatura de Santamaría hubiera desencadenado su propio postulación, Cospedal asegura no ha sido así "de ninguna manera". "Este paso no se puede dar porque se vaya a presentar otra persona sino porque una tiene un proyecto que puede aunar al PP y tiene un proyecto de futuro para España. Yo me presento por muchas cosas pero ninguna de ellas es por ir a la contra de nadie", ha sentenciado.

Asimismo, rechaza a quienes opinan que en las candidaturas hay bandos entre el aparato del partido y la militancia porque asegura que "quién lo esté diciendo, no conoce de nada al PP", que es "un partido de afiliados".