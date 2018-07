Cospedal no entra "en reproches" sobre la campaña con Casado y dice estar sorprendida de que hable de zancadillas

Publicado 28/06/2018 18:49:30 CET

MADRID, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PP y candidata a la presidencia del partido María Dolores de Cospedal, ha rechazado entrar "en reproches" con Pablo Casado por sus críticas sobre cómo está transcurriendo la campaña y ha asegurado estar sorprendida porque el también candidato denuncie zancadillas y presiones.

Cospedal se ha reunido este jueves con la dirección de Nuevas Generaciones, como esta mañana han hecho Casado y Soraya Sáenz de Santamaría y después de ella harán también otros dos candidatos a la presidencia, José Ramón García-Hernández y José Manuel Margallo.

En declaraciones a los medios no ha querido comentar las palabras del vicesecretario de Comunicación y portavoz porque ella no ha "percibido" ni "nadie" le ha comentado que los cuadros del partido en provincias estén siendo presionados a favor de alguna candidatura y boicoteando otras.

"No voy a estar contestando a estas cuestiones. Lo importante de este proceso es que seamos capaces de debatir un programa y ofrecer a los militantes el mejor programa para el PP. No voy a entrar en reproches", ha añadido, en la misma línea de moderación mantenida también por Sáenz de Santamaría, preguntada igualmente esta mañana por las palabras de Casado.

NO CREAR DUDAS SOBRE EL PROCESO

En declaraciones posteriores a la Sexta, recogidas por Europa Press, la candidata ha añadido que ella está dejando claro en su ruta por las provincias que no quiere que nadie provoque "presiones ni tensiones ni que se creen heridas" que no se podrán cerrar. "Pido que no se tensione, que se deje a los militantes votar en libertad. Y no crear dudas constantes sobre un proceso que hemos aprobado entre todos", ha agregado.

Tampoco ha respondido Cospedal a Casado cuando afirma que a él le ha tocado dar la cara por el partido en ruedas de prensa cuando otros cargos no querían, por ejemplo, tras perder las elecciones, en clara alusión a ella como secretaria general del partido.

Cospedal ha insistido en que su candidatura pone por delante los intereses del PP, "antes que nada", pero ha añadido que no quiere decir que sea "la única" que lo haga. "Otras candidaturas presenta sus propuestas y a ellos hay que preguntárselo", ha agregado.

Con respecto a su reunión con Nuevas Generaciones, la dirigente 'popular', ha apostado por dar más protagonismo a esta organización y situar a su presidente en los órganos de dirección y de decisión del PP. También se ha comprometido a dar a conocer que son la organización más grande y con más miembros en cargos públicos.