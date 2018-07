Cospedal pide "no abrir heridas ni crear fracturas" para salir del Congreso "más unidos que nunca y ganar elecciones"

Publicado 01/07/2018 12:56:38 CET

Censura que "los primeros gestos" del Gobierno de Sánchez han sido para "pagar las facturas que le han llevado a La Moncloa"

La candidata a la presidencia del PP María Dolores de Cospedal ha pedido este domingo, en relación al proceso de "debate interno" de cara al Congreso del próximo 21 de julio para elegir al nuevo líder de los populares, "no abrir heridas" y "no crear fracturas" para salir del proceso "más unidos que nunca" y "ganar" las elecciones. "Tenemos que estar juntos, porque la división interna no puede existir en el PP, y el partido tiene que salir reforzado", ha advertido.

Cospedal ha visitado este domingo Vizcaya, donde primero se ha reunido con afiliados en la sede del PP de Getxo y después ha intervenido en un acto político en la recién inaugurada sede de los populares en Portugalete, donde ha estado acompañada por la secretaria general del PP vasco, Amaya Fernández; el presidente del PP en Álava, Iñaki Oyarzabal; la presidenta del PP en Vizcaya, Raquel González; y el candidato popular a la Alcaldía en Portugalete, Juan Carlos Castaño.

En su intervención, Cospedal ha dicho que la candidatura que encabeza es "un proyecto de mucha gente, un proyecto que quiere ser del partido y, por eso, nuestro lema es 'Lo primero el partido'". Según ha advertido, "si no tenemos un partido fuerte y unido, no se ganan elecciones".

La candidata a presidir el PP ha dicho que no quiere que el PP "gobierne España a costa de lo que sea" y que no querría ser presidenta del gobierno "gracia al apoyo de quien fuera con tal de serlo", sino que el PP tiene que ofrecer a los españoles "un proyecto claro de libertad, de principios y de referente del centro derecha español, y así ganaremos".

En ese sentido, Cospedal ha señalado que España "está viviendo un momentos crítico" con un gobierno, el de Pedro Sánchez, que es "el primer presidente que no ha ganado unas elecciones" y que es presidente del Gobierno "gracias a los independentistas catalanes, y al voto de Bildu, con lo que Zapatero ni siquiera se habría atrevido".

Según ha censurado, "los primeros gestos" del Gobierno de Sánchez han sido para "pagar las facturas que le han llevado a La Moncloa". "El primer gesto ha sido traducido en la humillación a las víctimas del terrorismo, pagarle al PNV, y quien sabe si a Bildu, la factura de haberlo llevado a La Moncloa y de apoyarle, traicionando antes al PP", ha denunciado.

Así, ha acusado al Gobierno socialista de estar hablando "del acercamiento, no de unos presos, sino de unos asesinos que mataban a gente, a once personas en Portugalete", un gesto, a su juicio, que "deja por tierra la memoria, la dignidad y la justicia que el PP siempre ha defendido para las víctimas del terrorismo".

"Están hablando ya de excarcelación y de beneficios penitenciarios, porque ya están queriendo cambiar como fueron las cosas", ha censurado, para remarcar que "ha habido asesinos y asesinados, y víctimas y verdugos, y esto no lo van a cambiar por mucho que Pedro Sánchez esté tan contento de esta en La Moncloa y nos haga pagar a todos los españoles, sobre todo a las víctimas del terrorismo, la primera mensualidad de la hipoteca que estamos pagando todos para que él esté sentado en La Moncloa".

Asimismo, ha dicho que Pedro Sánchez "está pagando también sus facturas con los independentistas catalanes, acercando a los golpistas, a los que han querido dividir España, a Cataluña y diciéndoles que mejor no hablar de las cosas que dice Torra porque no quiere generar tensión", cuando el presidente de la Generalitat, Quim Torra, "se va a Estados Unidos a decir que en España no hay libertad, hay presos políticos y no hay un estado de derecho, es decir, mintiendo".

Cospedal ha señalado que "la tercera factura" es que, a cambio del apoyo de Podemos a Pedro Sánchez, el Gobierno del PSOE le "regala la televisión pública de todos los españoles para Pablo Iglesias", lo que es "un golpe muy duro a la democracia". "Utilizar la televisión pública de todos los españoles para dársela a Podemos para que de pronto se convierta en una suerte de La Tuerka o de TV3 para generar odio y división o para que la manipulen y hacer propaganda, que es algo que los marxistas comunistas saben hacer muy bien, es un golpe durísimo a la democracia española", ha reiterado.

Por todo ello, ha dicho que "en los momentos durisimos que estamos viviendo, es muy importante que esté el PP, que es el único que con claridad siempre ha defendido la unidad de España, y que sin ningún tipo de tintes ha estado a favor y ayudando a las víctimas del terrorismo y en contra de aquellos que querían estar en situaciones equidistantes".

Cospedal ha dicho que es "muy importante" que el PP "ofrezca hoy a los españoles" su proyecto "de centro reformista, de centro derecha español, sin ningún complejo, y decirles que vamos a defender la libertad, la iniciativa privada, a las víctimas del terrorismo y el patriotismo constitucional con todo el orgullo y sin ningún complejo".

Tras afirmar que "no hay victoria sin valores" y que "no se gana si no hay principios", ha dicho que "se puede estar en el gobierno como está Pedro Sánchez, pero no por haber ganado unas elecciones, sino porque le han apoyado aquellos que quieren romper España". "El que se hace acompañar de traidores y de aquellos que van en contra de España, acaban siendo también personas que van en contra de los intereses de su país", ha advertido al PSOE y al presidente del Gobierno.

Cospedal, que ha criticado que "la impaciencia por gobernar de Albert Rivera desencadenó la moción de censura" contra Mariano Rajoy, ha dicho que tienen que "recomponer nuestro partido y llamar a mucha gente que se nos fue por el camino y decirles que somos los que defendemos los ideales del centro reformista español, del centro derecho español, para que vuelvan con nosotros".

Así, ha pedido salir del congreso del 21 de julio "más fortalecidos, más unidos y con más ilusión que nunca e ganar elecciones, porque España nos necesita" y ha rechazado las pretensiones que "algunos que quieren que nos convirtamos en una fotocopia de Ciudadanos, que es un partido de televisión".

"Si nosotros somos fieles a nuestros ideales, tenemos ideologías, estamos unidos, salimos juntos, y tenemos moral de victoria, nosotros ganamos elecciones", ha asegurado.

Por otro lado, Cospedal ha reconocido que en el PP "hemos tenido gente que ha manchado las siglas de nuestro partido, que han cometido delitos y nos ha hecho sentir vergüenza, pero también tenemos a una inmensa mayoría de hombres y mujeres del PP que son honrados y valientes".

"No se puede permitir que lo que hicieron algunos cometiendo delitos, robando hasta el propio partido, manche el buen nombre de tantos hombres y mujeres buenos", ha dicho, para afirmar que "hay que perseguir, expulsar y denunciar al corrupto y al que nos ha hecho daños, pero hay que salir a decir que el PP no somos eso, que somos mucha gente que trabaja mucho por su país".