Cospedal renuncia a cualquier cargo en el futuro PP pero defiende que se cuente con el 26% que la ha apoyado

Publicado 06/07/2018 1:03:30 CET

MADRID, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha afirmado que renuncia a cualquier cargo en el futuro PP que saldrá del congreso extraordinario de julio, pero ha defendido que sí esté presente su candidatura y que esté representado el 26 por ciento de apoyos que ha obtenido en las primarias de esta noche.

La exministra no ha aclarado su futuro, más allá de asegurar que no aspira a ningún puesto orgánico y que no va a "entorpecer a quien tenga que ser el futuro presidente" del PP.

Cospedal ha añadido que se debe abrir ahora un periodo de reflexión antes del congreso, en el que se votará entre los dos candidatos más votados por los afiliados en primarias. "Hay que abrir un periodo muy serio de reflexión y llegar a los acuerdos necesarios para que tengamos al mejor PP posible", ha dicho.