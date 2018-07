7-J-. Costa cree que la victoria del PP será "una moción de censura a Zapatero" y traerá soluciones para el desempleo

Actualizado 02/05/2009 18:23:21 CET

VALENCIA, 2 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PPCV, Ricardo Costa, aseguró hoy que la victoria del PP en las elecciones europeas, que tendrán lugar el próximo 7 de junio, supondrá "una auténtica moción de censura al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, para que salga corriendo y nos deje a todos en paz". Asimismo, remarcó que el PP "tiene que ganar las elecciones, por los cuatro millones de parados que esperan soluciones", defendió.

Así lo manifestó durante el acto que tuvo lugar esta mañana en la sede del PP, que reunió a alcaldes y concejales de Hacienda y Empleo del PP de la Comunitat, para debatir sobre el paro y la forma de afrontar las próximas elecciones europeas. También intervinieron el conseller de Inmigración y Ciudadanía, Rafael Blasco; el eurodiputado del PP que se presenta como candidato a las elecciones europeas, José Manuel García-Margallo, y el presidente de la provincia de Valencia y alcalde de Xàtiva, Alfonso Rus.

Durante su intervención, Ricardo Costa también se refirió a los últimos datos sobre empleo, entre los que destacó "los dos millones de parados generados por Zapatero y la caída del consumo a niveles no alcanzados desde el año 93". En este sentido, aclaró que desde el PP están hartos "de que cuando se hablan de medidas económicas, el PSOE salga con el aborto; cuando se habla de potenciar la inmigración, salgan con la eutanasia y cuando se habla de generar puestos de trabajo, dicen que son los más sociales del mundo". Al respecto, argumentó que la mejor política social que existe "es la de generar empleo".

Respecto al Día del Trabajador, que se celebró ayer, Costa aseguró que había "poco que celebrar". En este sentido, se preguntó "por qué si es una fiesta donde los protagonistas son los defensores de los trabajadores se olvidan de los principales protagonistas, que son los parados". Así, aseguró "no haber escuchado ni una sola palabra de los sindicatos sobre la sangría que está suponiendo el paro en las familias".

Asimismo, tildó a Zapatero de "mentiroso y cojo en materia económica", además de insistitir en que el presidente "castiga a la Comunitat por ser del PP". Por esta razón, apuntó "una única solución: echarlo del Gobierno, ganar las elecciones y que personas como el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y el líder nacional del PP, Mariano Rajoy, pongan a la Comunitat donde se merece, concluyó.

EMERGENCIA NACIONAL

Por su parte, el conseller de Inmigración y Ciudadanía hizo alusión a la situación de "emergencia nacional" que vive España. Así, se refirió a "la crisis política" provocada por el PSOE, que, según denunció, "orquesta campañas contra el PP y contra los líderes del PP". Asimismo, aludió "a la pandemia económica que es el paro" y que, según dijo, "tiene un virus, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero".

No obstante, Blasco aseguró que como en el resto de casos "hay un tratamiento para esta epidemia: las elecciones europeas del 7 junio", así como "la movilización del electorado del PP". A través de ellas, apostó por "sentar las bases para que tengan lugar elecciones generales anticipadas, que pongan en el gobierno al PP", ya que según indicó "el partido tiene alternativas para hacer frente a la crisis económica, como la creación de empleo y la creación de confianza", concluyó.

A continuación, José Manuel García-Margallo calificó la campaña para las elecciones europeas de junio de "difícil y dura". Según explicó, el PSOE "sabe que va a presentar un mal balance en Europa y que las soluciones que propone son poco ilusionantes para los ciudadanos". Por esta razón, aseguró las elecciones "pueden constituir el primer paso para la salida de Zapatero de la Moncloa" y animó a los españoles a "acudir a los urnas".

Con respecto al tema del desempleo, García-Margallo recordó que las cifras indican que "dos de cada tres desempleados europeos, son españoles". En este sentido, respaldó la afirmación del PSOE "de que esta crisis económica es una crisis internacional", sin embargo aseguró que España "ha estado menos preparada que nadie para afrontarla". Según relató, el presidente del Gobierno "heredó la mejor de las situaciones económicas del anterior gobierno del PP", un crecimiento que según recordó se mantuvo "hasta el estallido de la crisis, donde demostró su poca competitividad".

En referencia a la Comunitat, indicó que ha sido junto con Cataluña "la autonomía que menos responsabilidad ha tenido en la crisis económica". "Pero poco se puede hacer, cuando se plantean obstáculos como el trasvase de Vinalopó, se dice que en la Comunitat se pueden robar las casas que se compran y en financiación hay un millón de ciudadanos que no existen", explicó. Al respecto, preguntó a los ciudadanos "si quieren este camino o creen en otro, el mismo que puso a la Comunitat en la vanguardia", concluyó.

Por su parte, el presidente del PP en la provincia de Valencia instó a "luchar para tirar al mentiroso de Zapatero". Tras referirse a la polémica de la semana pasada por los insultos a los profesores, denunció que el PSOE "sólo sabe crear empleo" y aseguró que la economía española "volverá a ir a mil por hora con un Gobierno del PP". "La gente no quiere subvenciones sino un puesto de trabajo", apuntó al respecto.

Rus también recordó que cuando José María Aznar era presidente del Gobierno "España hablaba de tú al resto de países, no como ahora que vamos con al rodilla en el suelo". En este sentido, se refirió a la tasa de desempleo "que alcanza el 17'4 por ciento", frente a la de otros países como Francia (8'3%) o Alemania (7'3%). Así, destacó que España "está en la Champion Legue, en el número uno de Europa, pero de los datos negativos y del paro".

Al respecto, instó a los sindicatos "donde todo es 'germanor', a decirle al Gobierno que espabile", ya que según denunció "en las manifestaciones parece que la culpa no la tiene el Gobierno, sino los empresarios, Aznar o Rus". En este sentido, recordó también a los medios que si al PP "lo echaron por mentir sobre la autoría del 11-M, como dicen, el ex ministro de Economía, Pedro Solbes, y Zapatero también mintieron al decir que la crisis no existía", criticó.