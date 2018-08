Cs presenta un escrito al Defensor del Pueblo para que "cese" la persecución a catalanes que quitan lazos amarillos

Publicado 30/08/2018 14:24:03 CET

Arrimadas avisa que, después de ganar las elecciones, no se van a quedar callados oyendo a Torra decir que va a atacar al Estado

MADRID, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

Ciudadanos (Cs) ha presentado este jueves ante el Defensor del Pueblo un escrito para solicitar el "cese" de la persecución del Gobierno catalán a todos aquellos ciudadanos que están en contra del 'procés' y quitan lazos amarillos de espacios públicos.

En concreto, el portavoz de Cs en el Congreso, Juan Carlos Girauta, acompañado de la presidenta de la formación en Cataluña, Inés Arrimadas, ha presentado el documento, de 38 páginas, a modo de "recurso" con el que "instar a que cese la violación de ciertos derechos y libertades" en la región, ha explicado Girauta.

"Estamos ante el Defensor del Pueblo porque nos sentimos indefensos y porque hay millones de catalanes que están viendo cómo sus derechos y libertades están siendo vulnerados por parte de la Administración de la Generalitat", ha aseverado Arrimadas.

A su juicio, "es muy triste" que se tenga que recurrir al Defensor del Pueblo para que garantice que un Gobierno autonómico no persiga a sus ciudadanos, "pero la situación en Cataluña no es normal". "Ojalá no tuviésemos que estar aquí", ha añadido.

Por este motivo, ante la "sensación de abandono", de "desamparo" y de "indefensión" que sienten "muchos catalanes", la líder regional de Cs ha señalado que van a "seguir defendiendo" a los ciudadanos de Cataluña y "la igualdad de todos los españoles" en el Parlament, en el Defensor del Pueblo y "en las calles".

"NO NOS VAMOS A QUEDAR EN CASA CALLADOS"

Asimismo, Arrimadas ha señalado que, ahora, pese a los conflictos que están aconteciendo, "es el momento de recuperar la convivencia" y que esta "se recupera cuando cualquier catalán, vote al partido que vote, puede ir a la playa con sus niños sin que haya un cementerio ideológico".

"No nos vamos a quedar en casa callados", ha asegurado. "A mí no me pueden pedir que, después de ganar las elecciones me quede en casa viendo a Torra diciendo que va a atacar al Estado", ha añadido Arrimadas.

"CONDENA A CUALQUIER AGRESIÓN"

Además, en referencia al ataque al periodista de Telemadrid en la manifestación que organizó la formación naranja por la no violencia en Cataluña, la líder regional de Cs ha destacado su "condena a cualquier agresión" y ha indicado que ha hablado tanto con el cámara como con el director del medio.

Sin embargo, Arrimadas ha pedido que la concentración que convocaron para este miércoles no se recuerde por eso, porque "hubo centenares de personas concentradas a favor de Lidia, en contra de la violencia y reclamando convivencia".