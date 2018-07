¿Cuál es la postura de los partidos políticos sobre los posibles pactos?

Publicado 21/12/2015 18:49:52 CET

MADRID, 21 Dic. (EDIZIONES) -

Los resultados de las elecciones generales han dejado un Congreso fragmentado y la inexistencia de una mayoría absoluta, por lo que ahora se establece una etapa de diálogo con el objetivo de acordar pactos entre partidos.

¿Qué es lo que han dicho las formaciones políticas en relación a los pactos?

PSOE

El secretario de Organización del PSOE, César Luena, ha reiterado este lunes que su partido no apoyará al candidato del PP a la Presidencia del Gobierno, Mariano Rajoy, y no ha querido situarse en cualquier otro escenario. Ha evitado pronunciarse sobre la posibilidad de que los socialistas intenten formar un gobierno alternativo de izquierdas.

CIUDADANOS

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha afirmado que él está dispuesto a abstenerse y permitir un Gobierno del PP en minoría para que no sea necesario repetir las elecciones, pero como su abstención no bastaría para investir a Mariano Rajoy, ha pedido al PSOE de Pedro Sánchez que haga lo mismo.

PODEMOS

El secretario general de Podemos y candidato a la Moncloa, Pablo Iglesias, ha explicado que su formación "no permitirá un gobierno del PP ni por activa ni por pasiva, ni con votos a favor ni con abstención", aunque al mismo tiempo ha asegurado que el PSOE no podrá contar con su apoyo "si no entiende la plurinacionalidad" y no acepta el derecho a decidir de Cataluña, uno de los puntos incluidos en la "hoja de ruta" de Podemos para las negociaciones.

PP

El vicesecretario de Organización del PP, Fernando Martínez-Maíllo, ha admitido que negociar con Ciudadanos es una de las opciones "más posibles" para los 'populares' a la hora de intentar formar Gobierno, pero también ha pedido "responsabilidad" al PSOE.

IU

El candidato de IU-Unidad Popular, Alberto Garzón, ha insistido en la necesidad de seguir avanzando en la unidad popular, incluido con Podemos. Se ha mostrado dispuesto a dialogar con todo el mundo pero poniendo el programa electoral por delante porque no darán un "cheque en blanco" a ninguna formación. En todo caso, ha asegurado que los dos diputados de IU "no dejarán gobernar" al PP.

PNV

El diputado electo del PNV Aitor Esteban ha subrayado que la formación jeltzale "se consolida como una fuerza estable" y ha incidido en que, de cara al futuro, "las fórmulas más o menos estables pasan por los partidos nacionalistas en Euskadi y Cataluña" pero no ha concretado con exactitud los pactos que establecería.

ERC Y DyLI

El candidato de ERC, Gabriel Rufián, y el de Democràcia i Llibertat, Francesc Homs, han emplazado a la negociación en los próximos días sobre la posible formación de un grupo parlamentario propio en el Congreso sumando los nueve escaños de los republicanos y los ocho de DL.