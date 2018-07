Las Cuentas vascas salvan su primer escollo al rechazar tripartito y PSE las enmiendas a la totalidad de PP y EHAK

Actualizado 10/12/2008 14:35:01 CET

La aprobación definitiva, garantizada tras el acuerdo entre el Gobierno vasco y los socialistas, se producirá el 29 de diciembre

VITORIA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Proyecto de Presupuestos del Gobierno vasco superó hoy su primer escollo gracias al apoyo del PSE-EE, cuyos votos, unidos a los del tripartito (PNV, EA y EB), permitieron rechazar las enmiendas a la totalidad del PP y EHAK. La aprobación definitiva de las Cuentas se producirá el día 29, cuando, previsiblemente, el apoyo de los socialistas permitirá al Gobierno sacar adelante sus Presupuestos por cuarto año consecutivo.

El pleno de la Cámara debatió hoy las enmiendas de totalidad presentadas a las Cuentas por los populares y el grupo abertzale, que fueron rechazadas gracias a la suma de los votos del PSE y el tripartito, mientras que Aralar se abstuvo.

Los socialistas y el Gobierno vasco firmaron la semana pasada un acuerdo presupuestario por el que los socialistas vascos se comprometieron a apoyar por cuarto año consecutivo los Presupuestos a cambio de un incremento de 46 millones de euros en la cuantía de las mismas. Este acuerdo se suscribió tras el apoyo del PNV a los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

El proyecto inicialmente aprobado por el Ejecutivo asciende a 10.487,5 millones de euros, un 5,5 por ciento más que las cuentas de este año, suma a la que se le añadirán los citados 46 millones de euros pactados con el PSE.

El documento contempla un endeudamiento neto de 300 millones de euros, un 1.200 por ciento más que en 2008. La aprobación definitiva de las Cuentas se producirá el día 29, cuando, previsiblemente, el apoyo de los socialistas permitirá al Gobierno sacar adelante sus Presupuestos por cuarto año consecutivo.

"RAZONABLEMENTE SATISFECHOS"

La vicelehendakari, Idoia Zenarrutzabeitia, que presentó el Proyecto de Presupuestos de 2009 ante el pleno del Parlamento, se mostró "razonablemente satisfecha" de la evolución de la economía vasca, aunque reconoció que la crisis económica "nos está empezando a afectar" y que en los próximos meses se producirá "un pequeño incremento de la tasa de paro".

La vicepresidenta del Gobierno autonómico confió en que las Cuentas funcionen como "una herramienta anticíclica para hacer frente a la crisis", sobre la que reconoció que "la fase más grave" está empezando a hacer sentir sus efectos en la economía vasca.

RECESIÓN

No obstante, afirmó que en 2009, la economía de Euskadi "crecerá, aunque menos que en el presente ejercicio, que se espera cerrar con un incremento del Producto Interior Bruto (PIB) del 2 por ciento. A su juicio, el hecho de que esta cifra se vaya a alcanzar "en un año tan complicado como 2008, en el que más de una economía del entorno está en recesión, es como para estar razonablemente satisfechos".

Respecto al empleo, destacó que, "en un año tan complicado, ha seguido creciendo en Euskadi hasta octubre". "Al menos, hasta hace bien poco, la economía vasca ha seguido creando empleo, aunque ahora entre en una fase de un pequeño incremento de la tasa de paro", añadió.

De hecho, y aunque no se refirió a este dato, el número de parados registrados en el INEM en Euskadi durante noviembre se incrementó en un 7,86 por ciento respecto a octubre, un aumento que se sitúa casi dos puntos por encima de la media española.

Por otra parte, agradeció la disponibilidad mostrada por el PSE-EE y Aralar a la hora de buscar acuerdos en torno a las cuentas, actitud que contrastó con la del PP y EHAK, a quienes reprochó su falta de "voluntad política" para acercar posturas en la negociación presupuestaria. Zenarrutzabeitia aseguró que el acuerdo alcanzado con los socialistas es "positivo", ya que "refuerza políticas que el Gobierno ya tenía en marcha".

PRESUPUESTO "IRREAL"

El portavoz del PP en la Cámara de Vitoria, Leopoldo Barreda, defendió que la petición de devolución de los Presupuestos responde a que el proyecto diseñado por el Gobierno vasco es "irreal y no presenta criterios de austeridad".

Por ello, explicó que, junto a la enmienda a la totalidad, su grupo ha presentado otras 800 enmiendas que suponen la reasignación de más de 530 millones de euros en la redistribución de partidas, así como un refuerzo de la inversión de 160 millones de euros, a los que se suman otros 186 millones reasignados en los entes y sociedades públicas.

Barreda apostó por la "reconsideración de la estructura del Gobierno y el replanteamiento de la actividad de algunos Departamentos como Cultura, Sanidad o Presidencia, así como la supresión del Instituto vasco de Finanzas, el Observatorio vasco de Pensiones, el Instituto vasco de Seguridad Social o el Servicio de Empleo, por un importe de 190 millones.

Asimismo, criticó que se destinen 150 millones de euros para el "pozo sin fondo" del déficit de EITB, o que se aporten 180 millones de euros para el Instituto Vasco de Finanzas. "¿Cómo se justifica estos gastos?", preguntó al lehendakari.

Además, denunció que el proyecto presupuestario no beneficia en el crecimiento del gasto corriente a materias como la Sanidad, Educación, y señaló que estas áreas han sufrido "el sectarismo y la propaganda". "El Gobierno vasco sustituye la eficacia y las soluciones por la propaganda", insistió.

"SUPEDITADOS A ESPAÑA"

La parlamentaria de EHAK Itziar Basterrika justificó el rechazo de su grupo a las Cuentas en que éstas se limitan a "mantener y gestionar" el marco autonómico actual, en lugar de contribuir a "la construcción de Euskal Herria".

En esta línea, acusó al PNV de "negar los derechos del pueblo vasco" y de "supeditarlos a España", como, a su juicio, así lo demuestra lo sucedido con la consulta prohibida por el Tribunal Constitucional.

Además, destacó que, en un año en el que "el conflicto se ha expresado en su forma más cruda", es necesario avanzar hacia "la autodeterminación y la territorialidad" para solucionarlo.

Por otra parte, alertó de que el Presupuesto no contribuirá a hacer frente a la crisis, ya que se trata de un documento "antisocial" y que responde "a los intereses del capital". "El capital cada vez está en manos de menos gente y los desequilibrios en la distribución de la riqueza son cada vez mayores", subrayó, para afirmar que "las recetas" recogidas en las Cuentas para combatir la crisis "no tienen en cuenta" tal desequilibrio.

INAXIO URIA

El parlamentario del PNV Ricardo Gatzagaetxebarria, defendió que el Gobierno vasco ha elaborado un presupuesto que "se adapta a la crisis actual". "Hemos ido adaptando nuestros criterios y eso es actuar con sinceridad", señaló.

Asimismo, reprochó a EHAK su silencio frente al asesinato de Ignacio Uria, del que aseguró que se perpetró "en nombre de la independencia y de la territorialidad". "Nuestro nacionalismo no tiene nada que ver con esto; no queremos estos objetivos, si no se consiguen desde el respeto a los derechos humanos", proclamó.

La parlamentaria del PSE Joana Madrigal explicó que el acuerdo alcanzado por su grupo con el tripartito ha contribuido a mejorar las Cuentas y a dotarlas de un carácter "más progresista" y lo enmarcó en la labor de "oposición útil" de su partido. Además, destacó la necesidad de "arrimar el hombro para hacer frente a la crisis".

Desde EA, Nekane Altzelai, criticó que la enmienda a la totalidad de los populares tiene "poco rigor y está repleta de contradicciones", ya que "convierte en tesis la afirmación de que en 2008 las consecuencias de la crisis se han ido incrementando en Euskadi en relación a España".

El parlamentario de EB Oskar Matute, señaló que apoyar la enmienda a la totalidad del PP "sería anacrónico para una formación de izquierdas" porque el modelo que proponen es el que "actualmente está en quiebra".

Por último, afirmó que aún no ha llegado a un acuerdo con el Ejecutivo para apoyar los Presupuestos, pero confió en llegar a un entendimiento.