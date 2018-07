Cunillera cree que el diálogo Sánchez-Torra será lento y tendrá complicaciones

Publicado 02/07/2018 14:32:04 CET

LLEIDA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, ha afirmado este lunes que el hecho de que el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y el de la Generalitat, Quim Torra, tengan previsto reunirse en los próximos días "ya es mucho", aunque ha reconocido que el diálogo será lento y tendrá complicaciones.

"Creo que ya es una noticia positiva que haya esa voluntad de sentarse, de hablar por parte de los dos presidentes y hemos de saludarlo como una buena iniciativa sabiendo que estamos iniciando un camino que tendrá sus momentos", ha afirmado Cunillera en la toma de posesión del nuevo subdelegado del Gobierno en Lleida.

"El camino será largo y lento, saldrán muchas complicaciones, pero es el único camino que nos reclaman los ciudadanos", que están cansados de que los políticos se peleen, ha agregado.

Cunillera ha señalado que la voluntad del Gobierno es que el diálogo sea posible desde la más absoluta discrepancia, y ha asegurado que ha visto buena sintonía desde que está en el cargo: "En las cosas que a mí me han tocado, en los escasos quince días que estoy de delegada, he tenido colaboración y yo he colaborado con la Generalitat".

Sobre la reunión que quiere mantener con el presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha dicho que prácticamente ya tiene fecha, aunque no la ha desvelado, y también ha dicho querer encontrarse con el presidente del Parlament, Roger Torrent, lo que a su juicio significa que se están produciendo cambios significativos que muestran que las relaciones cambian.

JOSÉ CRESPÍN, SUBDELEGADO DEL GOBIERNO

Cunillera ha hecho estas declaraciones en Lleida en la toma de posesión como subdelegado del Gobierno en la provincia de José Crespín, que hasta ahora era secretario de organización de la federación del PSC en la provincia y jefe de gabinete de la Alcaldía de Lleida.

Cunillera ha destacado el talento, la eficacia y la voluntad de servicio de Crespín, y ha pedido juzgarle por su trabajo: "Por lo que no hace y por lo que deja de hacer, por lo que sea, pero con quien se haya casado, eso, no le importa a nadie", ha afirmado en alusión a que Crespín es yerno del alcalde de Lleida y presidente del PSC, Àngel Ros.

Como subdelegado, Crespín ha avanzado que el primer acto al que asistirá será, este mismo lunes, una visita a la aduana Edullesa junto a Cunillera, que tiene previsto reclamar al Estado más personal para cubrir las exportaciones.