La CUP rechaza eliminar la referencia al 9N, anulada por el TC, en su moción como piden JxCat y ERC

Publicado 03/07/2018 17:25:13 CET

BARCELONA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El diputado de la CUP en el Parlament Vidal Aragonés ha asegurado que no transaccionarán las enmiendas que JxCat y ERC han presentado a su moción para eliminar las referencias a la resolución independentista del 9 de noviembre de 2015, anulada por el Tribunal Constitucional (TC).

En rueda de prensa este martes, ha criticado que estas enmiendas suponen "renunciar" a los objetivos políticos de aquella resolución, que hacía prevalecer la soberanía del Parlament por encima del TC.

En sus enmiendas a la moción, JxCat y ERC destacan su compromiso con la independencia, pero quieren eliminar de la iniciativa de la CUP cualquier referencia a la resolución del 9 de noviembre de 2015.

Aragonés ha afirmado que la CUP no renunciará a esto y ha recordado que el mismo redactado de la moción ya se aprobó en 2016 con los votos de JxSí, por lo que exige explicaciones a JxCat y ERC: "Si ese contenido servía en ese momento, deberán explicar por qué ahora no les sirve".

Tampoco transaccionarán las enmiendas de JxCat y ERC que apelan al diálogo con el Estado, ya que consideran que la posibilidad de este diálogo no es real porque el Gobierno central no quiere hablar de autodeterminación.

Ha afirmado que la CUP no se niega a dialogar con nadie, pero que "la discusión no está entre más o menos competencias, no está entre aquello que se puede negociar con el Estado para recuperar migajas", sino en el derecho a la autodeterminación y la soberanía de Catalunya.

"Si alguien piensa que tenemos alguna posibilidad a través del diálogo de hacer efectiva la República catalana, no es nuestra vía. Ya nos gustaría. Nos parece que es generar ilusiones sobre un escenario que no nos llevará a avanzar", ha avisado.

LEYES SUSPENDIDAS

La CUP tampoco aceptará otra enmienda que insta al Govern a "trabajar en los mecanismos e instrumentos necesarios para hacer efectivo el contenido" de las leyes que aprobó el Parlament en la anterior legislatura y que fueron suspendidas por el TC.

Aragonés ha sostenido que su objetivo no es trabajar en estos mecanismos, sino que el Govern debe recuperar estas leyes de manera efectiva: "No nos encontrarán si no quieren hacerlas efectivas".

Sobre el resto de enmiendas que han presentado JxCat, ERC y los comuns, ha asegurado que están abiertos a negociarlas pero "no hay voluntad de renunciar a cuestiones que son de mínimos".

COMISIÓN SOBRE PRESUNTO ESPIONAJE

Preguntado por la comisión de investigación sobre presunto espionaje de Mossos a periodistas y políticos contrarios a la independencia que han pedido Cs, PSC, PP y comuns, ha respondido que "debería ir acompañado de otro tipo de espionaje".

Ha explicado que la CUP está a favor de investigar estas actuaciones policiales, pero también de todo el espionaje durante años a la "disidencia política".

Aragonés también ha llamado a movilizarse contra la subasta de inmuebles que hará la Generalitat, ya que "con la necesidad de vivienda que hay en el país es incomprensible que se opte por esta subasta".