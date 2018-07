La delegada del Gobierno en Cataluña también se reunirá con Torra este mes y verá a Torrent la semana que viene

Publicado 06/07/2018 11:42:23 CET

MADRID, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, ha avanzado este viernes que mantendrá una reunión con el presidente de la Generalitat, Joaquim Torra, este mes, aunque no ha concretado una fecha exacta, y verá al presidente del Parlament, Roger Torrent, la semana que viene.

"Se lo he pedido yo como delegada del Gobierno. Voy a ir a decirles que soy una señora de Lleida, que el Gobierno me ha encomendado esta misión y vengo a explicarles mis intenciones y mis voluntades y vamos a mirar como ponernos de acuerdo", ha subrayado en una entrevista en RNE recogida por Europa Press.

Este encuentro va en sintonía con el que mantendrán este 9 de julio el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y Quim Torra en La Moncloa y que Cunillera considera "una buena noticia", aunque no ha querido, sin embargo, levantar grandes expectativas porque considera que a ambos "les separan muchas cosas".

Respecto al acercamiento de presos independentistas a cárceles catalanas, la delegada del Gobierno ha seguido la línea del Ejecutivo central y ha asegurado que se ha realizado "aplicando estrictamente la ley".

"Las leyes se pueden mejorar, incluso empeorar, pero creo que ha habido un cumplimiento de la ley. Se ha producido con toda normalidad y en este momento las declaraciones de la consellera de Justicia, Ester Capella (quien dijo que no obedecía a una concesión sino a la normalidad), es que va a seguir esa senda. Me alegro que estos presos estén cerca de sus familias, me alegro mucho", ha apostillado Cunillera.