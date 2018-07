Delgado ratifica que las decisiones sobre los presos del 'procés' corresponden a Interior

Publicado 28/06/2018 14:34:25 CET

MADRID, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha señalado que una vez ratificado el procesamiento de los investigados por el 'procés' independentista en Cataluña y con la instrucción de la causa por el Tribunal Supremo prácticamente concluida "los siguientes pasos" sobre un traslado de los nueve que se encuentran en prisión corresponden a Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior.

Tras el acto de toma de posesión de los altos cargos de su departamento, Delgado ha recordado a preguntas de los periodistas que el acercamiento a prisiones catalanas -cuya gestión compete a la Generalitat- de los investigados por el 'procés' no corresponde en ningún caso a su cartera y no tiene "nada que decir" al respecto.

Precisamente este jueves el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que instruye esta causa, ha insistido en una providencia en que "no existe razón procesal que conduzca a la custodia de los procesados en ningún centro penitenciario concreto" y la competencia es de Interior.

EL PASAPORTE DE LA MANADA

Delgado también ha sido preguntada por el hecho de que la Policía haya denegado la posibilidad de renovar su pasaporte a uno de los miembros de 'la Manada', condenados por abusar sexualmente de una joven en los San Fermines de 2016.

"No sabemos con qué finalidad quería renovarlo, si era porque se le había caducado, pero no puede hacerlo porque no puede salir de España y precisamente para asegurar dicha medida debe entregar su pasaporte", ha dicho Delgado, para añadir que en todo caso el mantenimiento de esta prohibición es una decisión jurisdiccional.