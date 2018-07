Detienen al ex conseller de Deportes y Juventud en la Operación Picnic

Actualizado 28/02/2011 14:46:40 CET

PALMA DE MALLORCA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido al ex conseller de Deportes y Juventud del Govern Mateu Cañellas, por su supuesta implicación en la O Operación Picnic, que investiga una captación presuntamente irregular de afiliados de UM con dinero público, de forma que, entre otros delitos, se indaga la comisión de malversación de caudales públicos.

Cañellas ha llegado flanqueado por varios agentes de la Policía Nacional, visiblemente afectado, si bien no estaba esposado. Así, ha hecho aparición ante los numerosos medios de comunicación que esperan a que finalice la contratación de la ex responsable de Medio Ambiente y ex número 4 de UM en Palma, Paula Cortés, quien está siendo interrogada después de lo que fuera la ex regidora de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Palma, Cristina Cerdó, quien fue detenida la pasada noche.