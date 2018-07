Una docena de leyes llevan meses en el 'congelador' del Congreso esperando fecha para arrancar

Publicado 17/06/2018 11:49:52 CET

Entre ellas figuran la reforma de la 'Ley Mordaza', la prohibición de indultos en casos de corrupción y la desclasificación de secretos

Una docena de proposiciones de ley llevan meses 'congeladas' en el Congreso esperando comenzar el debate de su articulado pese a que los grupos ya tienen presentadas sus enmiendas desde hace meses, un 'pistoletazo' de salida' que en anteriores legislaturas no tardaba más de dos semanas.

La presidenta del Congreso, Ana Pastor, ha reprochado a los grupos el elevado número de comisiones parlamentarias funcionando al mismo tiempo, mientras que la oposición se ha quejado con frecuencia de las sucesivas prórrogas del plazo de enmiendas que ralentizan la tramitación de las leyes.

Pero al margen de estos factores, el ritmo legislativo del Congreso es mucho más lento que en anteriores legislaturas, pues ni siquiera cuando las enmiendas están ya presentadas se da salida ágil a las iniciativas, pues a menudo sufren un tercer parón en la fase de ponencia, donde se empieza el debate del articulado.

Entre estas leyes 'congeladas' se encuentra leyes tan conocidas como las que pretenden reformar la conocida por sus detractores como 'Ley Mordaza', auspiciadas por el PSOE y PNV; la que busca prohibir el indulto a condenados por corrupción y violencia machista, del PSOE; o la que quiere desvelar secretos oficiales a los 25 años, del PNV.

También está estancada la Ley ómnibus de lucha contra la corrupción promovida por Ciudadanos, que precisamente esta semana ha llevado al partido naranja a remitir un escrito al presidente de la Comisión Constitucional, Jesús Posada, para instarle a poner una fecha "a la mayor brevedad" a la ponencia. Y es que, en este caso, ya han pasado siete meses desde que concluyese el plazo de la presentación de enmiendas parciales.

ATASCO EN LAS COMISIONES DE JUSTICIA Y CONSTITUCIONAL

De la docena de proposiciones varadas en la Cámara Baja, cinco pertenecen al PSOE, tres a Ciudadanos, dos al PP, otras dos al PNV, y una es una iniciativa legislativa procedente de la Asamblea de Madrid; la mayoría de ellas, ocho, han de ser discutidas en las comisiones de Justicia y Constitucional, principalmente.

En concreto, el PSOE y el PNV presentaron sendas proposiciones para reformar y derogar la Ley de Seguridad Ciudadana, una de las normas más polémicas aprobadas que el PP aprobó en solitario en 2015 y que el nuevo presidente, Pedro Sánchez, se comprometió a derogar en su discurso de la moción de censura contra Mariano Rajoy.

El Pleno del Congreso admitió a trámite ambas propuestas en septiembre de 2017, si bien desde entonces cayeron en un limbo, ya que, semana tras semana, se fueron ampliando los plazos de presentación de enmiendas en la Mesa del Congreso hasta que el pasado 27 de febrero los grupos pusieron fin a esa situación registrando sus propuestas de modificación.

No obstante, la Comisión de Interior aún no fijado una fecha para la ponencia, pese a que su presidente, Rafael Merino, ha urgido a los grupos a designar ya los ponentes para poder activarla. En todo caso, el trámite de la reforma de la 'Ley Mordaza' se antoja complicada ya tienen que decidir cómo tramitar las dos proposiciones y sus respectivas enmiendas, ya que no son exactamente iguales: la del PSOE propone derogarla y volver a la anterior legislación de 1992, y la del PNV, modificarla.

La misma espera acumulan otras leyes como la que reforma la Ley del Indulto, ya mencionada, o la que busca que los menores puedan cambiar de nombre y sexo en el registro, también del PSOE; la que modifica la Ley de Secretos, del PNV; la que prevé mejorar la independencia de los órganos reguladores, de Ciudadanos; o la que pretende considerar a los animales seres vivos y no cosas, del PP.

HASTA UNA REFORMA ESTATUTARIA DE UN ARTÍCULO

Hay otras proposiciones que llevan más tiempo esperando el informe de la Ponencia, como es el caso de la iniciativa para dotar de una pensión de orfandad a los huérfanos de las violencia machista, del PSOE, que suma más de siete meses 'congelada', al igual que la ley de Ciudadanos que impulsa un código sancionador contra la morosidad, o una del PP que plantea incentivar la donación de alimentos desde las empresas.

A todas ellas se suma una proposición de ley de reforma del Estatuto de autonomía de Murcia para poner fin a los aforamientos políticos en la Región, que está desde febrero esperando a que se abra la ponencia, pese a que en este caso sólo modifica un artículo y apenas hay enmiendas.