Durán i Lleida afirma que "no es justo" decir que los jueces actúan "por criterios políticos" en el 'procés'

Vaticina elecciones en Cataluña porque "a Puigdemont, que controla mucho la situación, le interesa que continúe el conflicto"

El exlíder de Unió Democràtica de Cataluña (UDC) Josep Antoni Duran i Lleida, ha afirmado este martes que "no es justo" decir que los jueces que están instruyendo las causas contra los líderes del 'procés' están actuando "por criterios políticos" porque la prisión preventiva se aplica a "unos y a otros", no sólo a independentistas.

"Jurídicamente, no acabo de entender ni comparto la aplicación de la prisión provisional. No me gustan los términos en que se está utilizando por algunos jueces, pero me sirve tanto para no estar de acuerdo cuando se trata de políticos independentistas como cuando se trata de políticos del PP, que también han estado en esa condición, durante años, en prisión", ha señalado.

En una entrevista con TVE recogida por Europa Press, incidía así en que "no es justo hablarle a la gente de que esto es una decisión politizada contra el independentismo" pues "no es cierto que ese juez o el que sea actúa por criterios políticos", gusten o no las resoluciones que adopte.

Por otra parte, Durán i Lleida se ha referido a la situación en Cataluña y ha vaticinado que se convocarán nuevas elecciones porque el expresidente Carles Puigdemont, huído de la justicia española, "controla mucho la situación y le interesa" que "continúe el conflicto", ya que "el día que haya presidente de la Generalitat, él va a dejar de ser referente". "No va a facilitar para nada que haya gobierno estable", ha zanjado.

Asimismo, preguntado por la situación del 'procés' a nivel internacional, Durán i Lleida ha comentado que si bien "ahora, con la intervención de la justicia en tres países es más noticia, sean cuales sean las decisiones de los jueces" eso "no va a cambiar la posición de los gobiernos de los Estados europeos" sobre Cataluña.

"Europa no quiere de ninguna de las maneras la independencia y la creación de un nuevo Estado. Europa está para unir los Estados existentes, no para crear nuevos. No es que sean anticatalanes o proespañoles, es que esto no cabe en un proyecto europeo que sabe que si tiene alguna suerte de posibilidad de existir en el futuro, será a base de unirse más, no de romper lo que hay", ha sentenciado.