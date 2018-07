Duran propondrá a Jordi Jané como candidato de CiU a vicepresidente del Congreso y confirma que no votarán a Bono

Actualizado 31/03/2008 16:09:36 CET

El secretario general de CiU y portavoz de los nacionalistas catalanes en el Congreso, Josep Antoni Duran i Lleida, anunció esta mañana que propondrá a su cabeza de lista por Tarragona, Jordi Jané, como candidato de CiU a una de las Vicepresidencias de la Cámara baja, que se eligen mañana en la sesión constitutiva de las Cortes Generales.

Según explicó, en la nueva legislatura tendrá como portavoces adjuntos en el Congreso a Josep Sánchez Llibre, que repite en nombre de Uniò, y a Pere Macias, de Convergencia, que fue portavoz en el Senado y que también había sonado para la Mesa del Congreso.

Pese a que el PSOE había sugerido a CiU que apoyase a José Bono como presidente del Congreso en contrapartida con la obtención de una de las Vicepresidencias, Duran reiteró este mediodía que los nacionalistas catalanes no votarán al ex ministro, aunque espera que se le pueda otorgar la confianza a lo largo de la legislatura. "Le deseamos lo mejor y espero que la confianza que no tiene al principio, llegue un momento en que podamos expresarla hacia él", agregó.