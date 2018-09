Echenique advierte de que usarán "otras vías" si se paraliza la suspensión del veto del Senado a la senda de déficit

Publicado 02/09/2018 23:27:59 CET

Ofrece la ayuda de Podemos al Gobierno para lograr el apoyo de los independentistas al PGE: "Ya les ayudamos para la moción de censura"

MADRID, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, ha advertido de que usarán "otras vías" si se paraliza la supresión del veto del PP en el Senado al techo de gasto, de manera que se logre de cualquier manera eliminar esta capacidad de la Cámara Alta para tumbar y devolver al Gobierno la senda de estabilidad.

En una entrevista con Europa Press, el dirigente de Podemos ha explicado que no contemplan no aprobar el techo de gasto y que el Gobierno está comprometido a cambiar esa capacidad del Senado para que el PP no la emplee, dado que tiene la mayoría absoluta. Si por cualquier motivo se paralizase esta reforma, se explorarán "todas las vías legales" entre las que Echenique no descarta el decreto ley.

El dirigente de Podemos ha insistido en que el PP introdujo ese veto por cálculo partidista, porque suele obtener mayoría absoluta en el Senado y así se aseguraba otro "candado" al techo de gasto. Es legítimo que otra mayoría cambie ahora el criterio y que el Senado no tenga en este asunto una capacidad que no tiene en ninguna otra ley. "Es una infamia", ha añadido.

UN AJUSTE EXCESIVO

Echenique expresa su confianza en que el techo de gasto pueda salir adelante aunque a su partido no le gusta el ajuste que propone el Gobierno, una reducción del déficit de nueve décimas de un año para otro. Se trata del mismo ajuste que planteaba el PP, aunque la propuesta del PSOE parte de un déficit real más alto para llegar a un objetivo también superior al previsto por Cristóbal Montoro.

"No estamos de acuerdo, se lo hemos dicho al Gobierno, pero si encontramos la posibilidad de hacer políticas sociales a lo mejor estaríamos dispuestos a aprobar esa senda", ha explicado el secretario de Organización.

UNA AYUDA PARA SUMAR APOYOS

Lo que descarta Echenique es que un problema en la negociación presupuestaria provoque una cuestión de confianza al presidente del Gobierno --"estamos muy lejos de ese escenario"-- o la convocatoria de elecciones. "No creo que lleguemos a eso, espero que el PSOE aceptará los planteamientos que hacemos de mejorar la vida de los españoles y pasar página de la austeridad del PP", ha explicado.

Pablo Echenique ha admitido que el PSOE se tiene que esforzar en lograr otros apoyos parlamentarios además del de Podemos. En concreto, al menos los de ERC, PDeCAT y PNV. "Tiene que hacer todo lo posible", avisa al Gobierno. "Creo que debe y puede conseguir los apoyos", agrega.

El dirigente de Podemos ofrece además la ayuda de su partido para sumar votos a los Presupuestos. "Ya le ayudamos en la moción de censura y volveremos a ayudar", asegura.