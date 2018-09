Echenique cree que Casado se irá "de rositas" con un máster "regalado" por ser aforado

Publicado 22/09/2018 12:17:06 CET

Ve la copia de párrafos en un libro de Sánchez como "una práctica de baja calidad" y pide acabar con la inviolabilidad del Rey

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, considera que la condición de aforado del presidente del PP, Pablo Casado, le permitirá "irse de rositas" porque, según él, el Tribunal Supremo está "politizado" y no investigará las presuntas irregularidades de su máster "regalado".

En declaraciones a los medios de comunicación, el secretario de Organización de la formación morada ha esgrimido que el aforamiento de Casado le permite que en el Supremo le corresponda un fiscal nombrado en su día por "el fiscal general del PP" Eduardo Torres-Dulce y le juzgue un tribunal con cinco jueces, cuatro de los cuales han sido ascendidos por el Consejo General del Poder Judicial "con mayoría nombrada por el PP".

Echenique ha mostrado su desacuerdo con la petición de la Fiscalía de no investigar el máster del líder 'popular' en la Universidad Rey Juan Carlos, a pesar de que "es evidente que le han regalado un título". Así, ha subrayado que le convalidaron 18 de las 22 asignaturas del máster, que no fue a clase y que no ha publicado los cuatro trabajos que le exigieron para aprobar el máster en Derecho Autonómico. "Posiblemente, un Tribunal Supremo politizado (...) va a lanzar un mensaje de impunidad a la sociedad española", ha lamentado.

Preguntado por los párrafos copiados en un libro del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el diputado 'morado' ha apuntado que se trata de "una práctica académica de baja calidad", pero ha aseverado que "no existe" plagio en el caso de su tesis doctoral. Ha pedido al medio que difundió esta información que rectifique y ha invitado a Casado a mostrar sus trabajos, como hizo Sánchez con su tesis después de que se lo pidiese el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias.

PEDIRÁ QUE EL PUEBLO VOTE SI SE CAMBIA LA CONSTITUCIÓN

Asimismo, en relación al planteamiento de Sánchez de limitar los aforamientos a los diputados y senadores al ejercicio de su actividad política, con excepción de casos de corrupción, Echenique ha reiterado la demanda de su grupo de que la supresión de aforamientos se extienda a la Corona y a la inviolabilidad del Rey.

"La inviolabilidad significa que puedes cometer cualquier delito, evadir capitales, utilizar testaferros compartidos con la Gürtel, cobrar comisiones por contratos con Arabia Saudí, blanquear capitales... y no te pueden juzgar", ha criticado, y ha añadido que si finalmente se cambian los aforamientos --para lo que es necesaria una reforma constitucional--, su partido exigirá que vote el pueblo. "Que no vuelva a pasar como con el artículo 135 de la Constitución", ha concluido.