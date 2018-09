Economía/Legal.- (Ampl.) Freshfields asesoró a Gas Natural en la emisión de nuevos bonos por 2.200 millones de euros

Actualizado 27/01/2010 19:31:15 CET

MADRID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La firma internacional de abogados Freshfields Bruckhaus Deringer asesoró a Gas Natural Capital Markets, filial de Gas Natural SDG, en la emisión de los bonos por un valor total de 2.200 millones de euros puesta en marcha por la gasista el pasado 12 de enero, según anunció el despacho en un comunicado.

La compañía realizó esta operación al amparo del programa de emisión de deuda 'Euro Medium Term Notes' (EMTN) por valor de 10.000 millones de euros. Esta emisión se sumó a las ya realizadas el pasado año de 2.500 millones de euros en junio y de 2.250 millones de euros en octubre.

La operación consistió en tres emisiones de bonos en tres tramos, cuyo desembolso está previsto que se realice hoy, 27 de enero. Estos bonos cotizan en la Bolsa de Londres, tienen una vida media de entorno a ocho años, y el cupón anual medio es de 4,048%.

En la emisión actuaron como 'active lead managers' Barclays Bank PLC, BNP Paribas, Caja Madrid, The Royal Bank of Scotland plc y Sociéte Générale. Por otra parte, y como 'passive lead managers' actuaron Citigroup Global Markets, ING Bank NV, La Caixa, Banco Santander S.A. y UBS Limited. Calyon y JP Morgan Securities Ltd fueron co-managers.

El equipo de abogados de mercantil de Freshfields que asesorío en la operación estuvo dirigido por la socia de Londres Monica McConville, quien contó en su equipo con el asociado senior James Pointon y el asociado Dominic Jones, ambos en Madrid.