EEUU dice que España acogerá a un "número significativo" de presos de Guantánamo

Actualizado 27/01/2010 19:36:27 CET

BRUSELAS, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El enviado especial de Estados Unidos para el cierre de Guantánamo, Daniel Fried, afirmó este miércoles que España está dispuesta a acoger a un "número significativo" de presos de Guantánamo para ayudar al presidente Barack Obama a cumplir su objetivo de cerrar este centro de detención y agradeció el "liderazgo" mostrado por el Gobierno español.

Fried se reunió en Bruselas con el presidente del Parlamento Europeo, Jerzy Burzek, y con los embajadores de los Veintisiete para solicitarles que la UE reciba a más presos de Guantánamo y facilite así su cierre. En la actualidad todavía hay 192 personas en el centro de detención. Desde la llegada al poder de Obama hace un año, EEUU ha repatriado a 24 presos a sus países de origen, ha reasentado a 22 en terceros países y ha enviado a otros 2 a Italia para que se les juzgue, explicó.

"Estamos negociando ahora con algunos Gobiernos. Puedo mencionar a uno, España, que ha dicho públicamente que acogerá a un número significativo de detenidos. Es una posición fuerte y loable. Están mostrando liderazgo", aseguró el enviado especial de Obama en rueda de prensa.

Fried no quiso desvelar cuántos presos acogerá exactamente España porque "no se debe hablar de las negociaciones especialmente cuando van bien". "He estado trabajando con el Gobierno español y aprecio mucho su disposición a ayudar", explicó, y recordó que el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, ha manifestado en el pasado su compromiso de ayudar a EEUU con el cierre de Guantánamo. "Estamos trabajando con ellos y esperamos progresos", insistió.

Hasta ahora, España ha aceptado acoger a dos prisioneros de Guantánamo, de nacionalidad palestina y yemení, que llegarán entre finales de mes y principios de febrero a España.

Una portavoz del Ministerio español de Asuntos Exteriores y de Cooperación ha precisado a Europa Press que estos dos prisioneros que ha aceptado acoger España "no agotan necesariamente el compromiso" de ayudar al presidente Barack Obama a cerrar el penal, ya que no se trata de un "númerus clausus" (número cerrado).

NO ES FÁCIL ENCONTRAR CANDIDATOS

España, pues, se ha mostrado dispuesta a acoger "algunos presos más", si bien la portavoz reconoció que "no es fácil" encontrar a candidatos "elegibles", esto es, que reúnan las condiciones necesarias para que lleguen a España "con todas las garantías legales y jurídicas".

La misma fuente no pudo ofrecer una cifra máxima de prisioneros que podría acabar acogiendo España y se limitó a señalar que será en todo caso un número "limitado".

Hasta ahora, los países de la UE han acogido a un número muy limitado de presos de Guantánamo. Encabeza la lista Eslovaquia (3) seguida de Francia, Irlanda y Portugal (2 cada uno) y Hungría y Bélgica (1 cada uno), según los datos de Fried. Esta semana Suiza ha acogido también a un prisionero.

El enviado especial de Obama para el cierre de Guantánamo aseguró que no está "decepcionado" por la respuesta de la UE sino que por el contrario está "animado por el apoyo que hemos tenido". "Estoy impresionado por la disposición de Gobiernos que criticaron la vieja política a ayudarnos a aplicar la nueva", subrayó, y admitió que el problema "no es fácil".

Según el análisis realizado por el Gobierno de EEUU, de los presos que quedan en Guantánamo alrededor de un centenar pueden transferirse a sus países de origen porque no pesan cargos sobre ellos o bien a terceros países si corren el riesgo de ser torturados. La mayoría son yemeníes. Su repatriación se ha paralizado tras descubrirse que el autor del atentado frustrado del día de Navidad en un avión en la ruta entre Amsterdam y Detroit se había entrenado en este país.

Otros 40 serán procesados por tribunales estadounidenses mientras que el resto, menos de 50, seguirán encarcelados de manera indefinida porque Washington considera que son peligrosos pero las pruebas de que dispone no serían admisibles para un tribunal.

De momento, Obama no ha cumplido el plazo de un año que se había marcado para cerrar Guantánamo, que concluyó el pasado 22 de enero. No obstante, Reid aseguró que se han realizado "progresos" y se mostró convencido de que el centro de detención se clausurará durante el actual mandato del presidente estadounidense.