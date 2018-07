EH Bildu dice que "antes de ir a negociar con Madrid" los vascos deben dar "el refrendo" a renovar el autogobierno

Publicado 10/07/2018 17:12:21 CET

Maddalen Iriarte ve margen para negociar el resto de la propuesta de autogobierno con el Gobierno central "si hay voluntad"

BILBAO, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz parlamentaria de EH Bildu, Maddalen Iriarte, ha afirmado que, "antes de ir a negociar con Madrid", la ciudadanía vasca debe dar "el refrento" a la renovación del autogobierno porque, "hoy en día, no se pueden tomar decisiones que vayan a influir en la vida de los ciudadanos en los próximos 20 o 25 años sin consultarles".

En una entrevista a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Iriarte se ha referido al acuerdo alcanzado entre PNV y EH Bildu para que la reforma del Estatuto de Autonomía sea sometida, con carácter previo a su tramitación ante las Cortes Generales, a una consulta habilitante, así como al acuerdo alcanzado entre las dos formaciones con Elkarrekin Podemos en torno a los derechos y deberes de la ciudadanía, cerrado el pasado viernes en la Ponencia de Autogobierno.

A su entender, "en el siglo XXI, a la ciudadanía hay que tratarla como lo que es, tiene que decidir sobre su futuro, sobre las políticas diarias, sobre las mini-decisiones que hay que tomar todos los días". Así, ha afirmado que "antes de ir a negociar con Madrid, es la ciudadanía la que nos tiene que dar el referendo para que lo hagamos, antes de ese momento y en otros momentos de todo este proceso".

Iriarte ha considerado que "hoy en día no se pueden tomar decisiones que vayan a influir en la vida de los ciudadanos en los próximos 20 o 25 años sin consultarles". "La gente ha salido a la calle este año para decir que quiere decidir, ha sido la manifestación más numerosa que se ha producido en las calles de Alava, Bizkaia y Gipuzkoa, la cadena humana de Gure Esku Dago con más de 175.000 personas en la calle, esa gente quiere decidir sobre lo que le importa y le atañe, no puedo concebir que en el siglo XXI alguien diga que la ciudadanía no pueda dar su opinión sobre algo tan importante para su futuro", ha manifestado.

Sobre las 'dudas' del Gobierno español del 'encaje legal' de esa consulta, Iriarte ha recordado que este mes se celebrarán 125 años desde que por primera vez se puso en marcha el sufragio universal, y ha considerado que "la legalidad debe responder a lo que la mayoría de la ciudadanía exige, y tiene que amoldarse a lo que la mayoría de la ciudadanía vota en algunas ocasiones y exige en otras".

"No podría entender que en este siglo, y en este momento en el que la ciudadanía está cada vez más empoderada, afortunadamente, no miremos a la ciudadanía y decidamos únicamente entre formaciones políticas que podemos representarla", ha dicho. En todo caso, ha señalado que "una gran parte de la ciudadanía ni siquiera vota, y otra gran parte no opta por las fuerzas políticas que en estos momentos estamos en el Parlamento de Vitoria, por lo cual hay que preguntarle y decirle qué es lo que quiere y darle la oportunidad para que sea ella la que nos diga cuál es el camino que tenemos que tomar".

En cuanto al acuerdo entre PNV, EH Bildu y Elkarrekin Podemos cerrado el pasado viernes en la Ponencia de Autogobierno, tras destacar que se ha logrado un acuerdo "muy amplio, que satisface a la gran mayoría de la sociedad vasca porque demanda poder decidir sobre las cuestiones que le afectan diariamente", Iriarte ha lamentado que "tenemos la competencia en Educación y Salud, pero luego el Gobierno español nos puede aplicar leyes como las de la LOMCE y puede utilizar el Tribunal Constitucional que cepilla decisiones que se han tomado en el Parlamento de Vitoria".

"Este acuerdo es un gran acuerdo porque pone en valor que sea la ciudadanía de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa la que pueda decidir sobre todas esas cuestiones, muy importantes", ha remarcado, para señalar la necesidad de "dar respuesta a nuevos problemas que han surgido en los últimos 40 años, desde que se aprobó el Estatuto de Gernika".

En ese sentido, ha reiterado que el acuerdo alcanzado en el seno de la Ponencia de Autogobierno "da respuesta a todos ellos", ya que presenta "un catálogo de derechos para la ciudadanía amplísimo y muy moderno". "Da respuesta a las necesidades que todos los días las mujeres y hombres de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa tenemos", ha insistido.

Así mismo, ha considerado que se trata de "un acuerdo amplio que demuestra, además, que otras alianzas son posibles, otras alianzas más amplias que las que hemos conocido en los últimos años". Así, ha destacado que, "en algunos casos, el acuerdo ha salido adelante con el 62% de la representación del Parlamento vasco, y en otros con el 75%, por lo que es un acuerdo muy amplio que demuestra, además, que la primera y segunda fuerza de Álava, Gipuzkoa y Bizkaia hemos sido capaces de hacer un gran acuerdo, algo que no ocurría desde hace muchísimos años".

"VOLUNTAD" PARA NEGOCIAR

Por otro lado, Iriarte ve margen para negociar el resto de la propuesta de autogobierno con el Gobierno central "si hay voluntad" porque, según ha dicho, la propuesta acordada por PNV, EH Bildu y Elkarrekin Podemos "da respuesta a lo que la mayoría de la ciudadanía vasca ha exigido una y otra vez, y es una solución para el problema territorial que el Estado español tiene para con Alava, Bizkaia y Gipuzkoa en este momento".

"Lo tenemos que ver como una solución, y si existe voluntad es una buena vía para que Álava, Bizkaia y Gipuzkoa nos podamos relacionar con el Estado de otra manera, como hemos recogido en el acuerdo, de igual a igual", ha defendido, para insistir en que es un acuerdo "absolutamente democrático e incluyente, que, desde luego, no deja al margen a ningún ciudadano de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa".