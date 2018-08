ERC reconoce que si sale el techo de gasto las administraciones podrán gastar más, pero no desvela su voto

Publicado 25/07/2018 11:02:20 CET

ERC no decidirá su voto en el techo de gasto hasta saber si el PSOE amarra o no el voto del PP en el Senado

MADRID, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardà, reconoce que si se aprobara la senda de estabilidad presupuestaria diseñada por el Gobierno, las comunidades podrían invertir más, pero ha avisado de que su formación no avanzará su posición en la votación prevista para el viernes en la Cámara Baja hasta que el PSOE no aclare si hay posibilidad de que el PP no tumbe todo el acuerdo en el Senado, donde tiene mayoría absoluta.

Según ha explicado Tardà en declaraciones a los periodistas antes de participar en la Diputación Permanente en el Congreso, su formación no es "determinante", porque el techo de gasto no saldrá adelante si el PP, con mayoría absoluta en el Senado, no da su visto bueno en esta cámara.

"Por ley es imprescindible que el PP y el PSOE se pongan de acuerdo para que el techo de gasto pueda salir hacia adelante, razón por la cual estamos a la expectativa de lo que nos comunican respecto cómo y de qué manera el PP y el PSOE están negociando, si es que están negociando", ha afirmado, haciendo referencia a la ley de estabilidad presupuestaria que otorga al Senado la facultad de tumbar el techo de gasto.

En este sentido, Tardà ha señalado que "en la medida" que sepan "si es posible un acuerdo entre PP y PSOE", entonces ERC se "moverá". Y aunque ha recordado que "el histórico de ERC ha siempre ha sido votar en contra del techo de gasto, tan cierto es esto como que si fuera posible su aprobación, también habría mayor capacidad para que las administraciones pudieran invertir y gastar".

"HAY TIEMPO PARA QUE TODOS PODAMOS MOVERNOS"

"Es por ello que estamos a la espera que el PP y el PSOE manifiesten si están en el trabajo de dialogar o no. En función de ello, actuaremos", ha recalcado. "Vamos a ver a qué pasa en las próximas horas. Es buena noticia que no se apruebe hasta el viernes. Hay tiempo para que todos podamos movernos.

Asimismo, Tardà ha señalado que el Gobierno ya sabe qué es lo que reclama su partido, y ha aprovechado para pedir al Ejecutivo que, "si ciertamente no es posible por ley", se comprometa a "modificar la ley".