Astarloa pide a Zapatero que "escuche al Consejo de Estado y deje de hacer disparates"

Actualizado 27/01/2006 20:43:20 CET

ALBACETE, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario ejecutivo nacional de Libertades Públicas, Seguridad y Justicia del Partido Popular, Ignacio Astarloa, pidió hoy al presidente del Gobierno de la nación, José Luis Rodríguez Zapatero "que escuche al Consejo de Estado y deje de hacer disparates", en referencia al informe del citado Consejo que dice "que las reformas básicas de nuestro modelo de convivencia tiene que acordarse por consenso".

Astarloa realizó estas declaraciones asiste en Albacete donde asiste a la Junta Directiva Provincial de este partido, y destacó que "vamos a hablar y mucho de la situación compleja que estamos viviendo en España en este momento" en referencia a la reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña.

Calificó el proyecto de reforma de la norma estatutaria catalana que hay en las Cortes como "radicalmente inconstitucional" y aseguró que "rompe hasta la raíz el método con que se elaboró la Constitución española del 78 y rompe los principios básicos que están el texto que ha permitido el tiempo histórico de mayor progreso, avance y bienestar de la historia moderna de España".

El secretario ejecutivo nacional de Libertades Públicas lamentó que en los últimos días se han vivido "escenas de vodevil" en eso que "se ha llamado negociación".

El representante 'popular' calificó de "disparate colosal, imperdonable en términos históricos, que se rompa el consenso constitucional", subrayando que "es especialmente disparatado e imperdonable en términos históricos que el responsable de que se rompa el consenso constitucional no sea uno de esos extravagantes nacionalistas radicales que yo he conocido en el País Vasco y que ahora vemos en Cataluña, sino que sea nada menos que el presidente del Gobierno de España, que faltando a sus obligaciones primarias es el que ha cometido el error histórico de ser el responsable de que en las Cortes vayamos a debatir la ruptura de la Constitución".

Así, Ignacio Astarloa presentó hoy en Albacete la campaña de recogida de firmas que desde el Partido Popular van a poner en marcha en todo el país para pedir que se convoque un referéndum para decidir sobre el Estatuto de Cataluña.

En este sentido, animó a todos los albaceteños "a que acudan en masa a firmar para pedir una cosa muy sencilla, que no es del PP, sino por el bien de España, y que es que el presidente del Gobierno nos pregunte a todos si queremos cargarnos los términos de la Constitución del 78 o no".

Afirmó que "estamos pidiendo que el presidente del Gobierno oiga a los españoles" e insistió en que "me parece que la mayoría de la gente piensa que queremos seguir siendo una nación".

Astarloa subrayó que "no soy particularmente optimista de que Zapatero esté escuchando, porque hoy altos dirigentes del PSOE llevan todo el día cuestionando al Consejo de Estado", se preguntó si "no queda de verdad nadie con sentido común en el gabinete de Rodríguez Zapatero" y lamentó que "no queda nadie con sentido común en este Gobierno desastroso del señor Zapatero".

Así, defendió que "como persona sensata que soy, digo alto y claro: señor Rodríguez Zapatero escuche y atienda el informe y deje de seguir por este camino que nos está llevando al caos".

DECLARACIONES DE ÁLVARO CUESTA.

Astarloa lamentó, por otra parte, las declaraciones del presidente de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, Álvaro Cuesta, "que se ha permitido, siendo el presidente de esta Comisión, proferir descalificaciones que no voy a enumerar porque no están en mi lenguaje al Consejo de Estado porque ha dicho que el Estatuto de Cataluña va en contra de la Constitución".

Incluso se refirió a que "cuando uno deja de ser presidente de la Comisión de Justicia para convertirse en uno que dice estas cosas, lo que tiene que hacer es dejar de ser presidente de la Comisión de Justicia".