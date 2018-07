Rubalcaba asume la renuncia de ERC a ser socio preferente y dice que el PSOE tiene la estabilidad asegurada

Actualizado 27/01/2006 15:06:10 CET

MADRID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del Grupo Socialista en el Congreso, Alfredo Pérez Rubalcaba, aseguró hoy que si ERC quiere renunciar a ser socio preferente del PSOE en las Cortes, su partido no tiene por menos que asumir esa decisión, pero recordó que en lo que va de legislatura, los socialistas han demostrado que la estabilidad parlamentaria está garantizada porque cuenta con "muchas posibilidades de conseguir mayorías" más allá de la que forman los grupos que apoyaron la investidura de José Luis Rodríguez Zapatero.

"No es una decisión de los socialistas sino de ERC y si han tomado la decisión de ir viendo ley a ley, no podemos sino aceptarla", comentó Pérez Rubalcaba, quien aseguró que el PSOE no va a hacer "nada especial" ante este anuncio de los republicanos.

Explicó que, hasta ahora, los socialistas buscaban el apoyo a sus iniciativas parlamentarias primero entre los grupos que apoyaron la investidura del presidente y después entre los demás, pero que siempre habían intentado sumar a todas las formaciones a sus "grandes iniciativas políticas".

En este sentido, subrayó que en la mayoría de ellas el PSOE ha logrado el respaldo de todos los grupos, con excepción del PP, lo que demuestra que los socialistas tienen "muchas posibilidades de conseguir mayorías más allá de la investidura".

El dirigente socialista admitió que prefiere tener "lazos sólidos a débiles", pero garantizó que la "estabilidad parlamentaria está asegurada". Además, dijo estas convencido de que aunque ERC sea ahora más selectiva en sus apoyos al PSOE, seguirá avalando muchas de sus iniciativa porque las considerará "acertadas".

MARGEN SUFICIENTE PARA APROBAR PRESUPUESTOS

Desde esta premisa, destacó, por ejemplo que ve "muy difícil" que el PSOE no consiga el voto afirmativo de todos los grupos, incluido el PP, a la Ley de Dependencia, y recalcó que también hay "margen suficiente" para buscar apoyos a los Presupuestos Generales del Estado.

Respecto al Estatut, Pérez Rubalcaba insistió en que su deseo es que ERC se sume al acuerdo, porque ha trabajado mucho por él y es autora de parte de su contenido. "Vamos a hacer esfuerzos porque queremos que esté", reiteró, confirmando que seguirán hablando con los republicanos. Al ser preguntado sobre la petición del presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, para que el Gobierno ofrezca algo más a ERC en financiación para que se sume al acuerdo, el portavoz socialista se limitó a señalar que "el margen es el que es".

Además, anunció que el próximo miércoles volverá a reunirse con el coordinador general de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, para trasladarle los acuerdos alcanzados y que hoy o a lo largo del fin de semana intentará concertar una cita para la próxima semana con el portavoz del PP en el Congreso, Eduardo Zaplana.