Alcaraz anima a los ciudadanos a acudir con banderas de España a la manifestación contra la negociación con ETA

Actualizado 26/01/2011 15:28:24 CET

Pide que se eviten siglas partidistas y cualquier simbología ajena al propósito de la marcha

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ex presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) Francisco José Alcaraz ha animado a los ciudadanos a acudir con banderas de España a la manifestación convocada por la plataforma Voces contra el Terrorismo el próximo 5 de febrero en Madrid bajo el lema 'No más mentiras, no más treguas trampa'.

"Las víctimas del terrorismo lo son de un proyecto político totalitario que pretende la destrucción de España por las armas. Como modo particular de honrarlas, se recomienda llevar banderas de España, símbolo del proyecto social y político que quiere ser destruido por los terroristas de ETA", versa uno de los puntos de las recomendaciones hechas públicas por Voces contra el Terrorismo.

La manifestación, convocada el día 5 a las cinco de la tarde, comenzará en la calle Serrano y concluirá en la Plaza de Colón. Además de numerosas asociaciones y colectivos de víctimas, han confirmado su asistencia el portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Jaime Mayor Oreja, la eurodiputada 'popular' Teresa Jiménez Becerril y el ex presidente del partido en el País Vasco Carlos Iturgaiz. Además, el vicesecretario de Comunicación, Esteban González Pons, desveló su "intención" de asistir al acto.

Voces contra el Terrorismo ha recomendado a los asistentes que respeten el lema de la convocatoria en sus pancartas y carteles y ha solicitado que se evite "cualquier simbología ajena al propósito de la manifestación", entre lo que incluye simbología o siglas partidistas "dado el origen cívico" de la convocatoria.

PROCESO DE NEGOCIACIÓN "SOTERRADO"

Este llamamiento a la ciudadanía tiene el objetivo de protestar ante lo que Alcaraz considera un proceso de negociación "soterrado" del Gobierno y ETA, como a su juicio puso de manifiesto el último comunicado de la organización terrorista en el que declaró un alto el fuego "permanente, general y verificable".

Entre las asociaciones que ya han trasladado su adhesión a la movilización se encuentran Covite y la Fundación Gregorio Ordóñez, además de las asociaciones riojana y murciana de víctimas. También contará con el respaldo de otras plataformas cívicas como asociaciones de la Guardia Civil, la Asociación de Militares Españoles, HazteOir o Convivencia Cívica Catalana.