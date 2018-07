La Fiscalía vigilará las palabras de Garitano (Bildu) por si pueden suponer un menosprecio a las víctimas

Actualizado 22/08/2011 19:45:03 CET

MADRID, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de la Audiencia Nacional permanecerá atenta a las manifestaciones que el diputado general de Guipúzcoa, Martín Garitano (Bildu), realice en el futuro por si pudieran tener consecuencias penales si se entendiera que constituyen un menosprecio a las víctimas de la banda terrorista ETA.

"Hay una frontera que es el Código Penal y el delito de menosprecio y humillación a las víctimas del terrorismo. Si esa frontera se supera, la Fiscalía actuará", señalaron este lunes fuentes del Ministerio Público que valoraron que Garitano podría estar acercándose a ese límite con manifestaciones como la que realizó el viernes pasado, cuando aseguró que los atentados perpetrados por ETA en Cataluña fueron "más que un error".

Las citadas fuentes también han recordado que cualquier manifestación que pueda ser considerada como un acto de "desprecio" o una "humillación" a las personas que han sufrido actos de terrorismo está perseguida por el artículo 578 del Código Penal, que castiga con penas de hasta dos años de cárcel este tipo de conductas y las que supongan actos de enaltecimiento a organizaciones terroristas.

Durante la celebración de la Universitat Catalana d'Estiu (UCE) que se celebró en Prada de Conflent (Francia), el diputado general de Guipúzcoa expresó el "respeto" de los vascos a las víctimas catalanas. "Lo que pasó fue más que un error. Los vascos debemos respeto en especial a las víctimas de Cataluña porque sucedió en un momento en que la sociedad vasca había recibido mucho apoyo de los catalanes", señaló.

CONDENA DE LA VIOLENCIA

Garitano realizó estas manifestaciones en relación con el atentado que ETA cometió en 1987 contra el centro comercial Hipercor de Barcelona en el que murieron 21 personas. Nueve días antes los catalanes contribuyeran con 40.000 votos a que Herri Batasuna (HB) obtuviese representación en el Parlamento Europeo.

Además, criticó que se intente forzar a los miembros de Bildu a condenar la violencia de ETA "dictándoles las palabras" para acreditar quién manda, al tiempo que defendió que la coalición abertzale ya ha manifestado inequívocamente su rechazo al uso de la violencia con fines políticos. "Si tú dices que no quieres que haya violencia en tu país, ¿qué estás diciendo? Lo que no me gusta es que alguien me dicte las palabras que tengo que decir", apuntó.