Más de 80 entidades de Barcelona se adhieren a la manifestación del domingo por el diálogo con ETA

Actualizado 26/01/2007 15:59:32 CET

El PSC se desmarca de la convocatoria, en la que sí participará Ciutadans pel Canvi

BARCELONA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Más de 80 asociaciones y entidades, entre ellas formaciones políticas como ICV, ERC y Esquerra Unida i Alternativa (EUiA), se han adherido a la manifestación convocada para el próximo domingo en Barcelona por la Plataforma catalana por la Paz y el Diálogo en Euskadi bajo el lema 'Sí al proceso de paz'.

El PSC, que participó en las asambleas previas y en la redacción del manifiesto unitario, se desmarcó finalmente de la iniciativa, mientras que Ciutadans pel Canvi (CpC), organización junto a la que concurren a las elecciones, sí apoya la convocatoria. Ni el PP, ni CiU ni Ciutadans (C's) se adhieren al manifiesto y no desfilarán.

En el caso de los convergentes, aunque los convocantes aseguran haberse puesto en contacto con ellos para comunicarles las fechas de las asambleas y para que conocieran el manifiesto, CiU niega que les convocaran formalmente a la manifestación, aunque consideran que su postura frente al terrorismo "está clara".

La Coordinadora por la Memoria Histórica y Democrática de Catalunya, Cristianisme S.XXI, Els Verds-EEC, Justícia i Pau, Dones del 36, la Associació Catalana per la Pau, la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona y sindicatos como USTEC-STE son algunos de los firmantes del manifiesto que se presentó esta mañana.

HIJA DE ERNEST LLUCH

De forma individual, también se adhieren a la propuesta personalidades como el sociólogo Salvador Cardús, la cantante Marina Rosell, las actrices Montserrat Carulla, Vicenta N'Dongo y Vicky Peña, el abogado August Gil Matamala y Rosa Lluch, hija de Ernest Lluch, asesinado por ETA en Barcelona.

La concentración se celebrará el domingo al mediodía en la plaza Sant Jaume y en ella participarán siete representantes del colectivo de mujeres Ahotsak. Carme Sansa participará un acto en el que Marina Rossell cantará 'El cant dels ocells' y Raimon interpretará la pieza 'País Basc' al piano.

Uno de los organizadores del acto, Reinald Roca, explicó el origen del movimiento, que se fraguó en diciembre, antes del atentado, entre una parte de las personas y entidades que participaron en el movimiento contra la guerra de Irak, que también salió a las calles.

Según explicó Roca, "coincidimos en que había que hacer algo" para "acelerar" el proceso y convocaron una primera reunión en la que acordaron reunirse de nuevo el 3 de enero e iniciar las movilizaciones.

Tras el atentado de Barajas se decidió ampliar el manifiesto inicial para reunir a las muchas opiniones diferentes que surgieron en la asambles, pero "todos coincidimos en que había que seguir impulsando el proceso de paz", dijo Roca.

"Con dificultades", se logró consensuar un nuevo manifiesto y unos acuerdos fundacionales que se resumen en el compromiso con el diálogo y el rechazo a cualquier tipo de violencia, que impediría su desarrollo.

El texto pide que no se vuelva al pasado y reivindica la necesidad de "no ser espectadores" del proceso, para el que consideran imprescindible una realidad de "no violencia y respeto a todos los derechos".

En ese mismo sentido, los organizadores del acto manifestaron hoy que la decisión de mantener en prisión al etarra Iñaki De Juana Chaos "no ayuda al proceso de paz" y aseguraron que se trata de otra forma de la violencia que rechazan en el manifiesto.

Otro de los organizadores del acto, Sergi Maccarrone, expresó la "ilusión" que les producía la "gran diversidad" de las adhesiones presentadas, que muestran la "transversalidad", porque "el manifiesto es amplio y caben todos los que están a favor de la paz".

Maccarrone explicó que esperan adhesiones "importantes" en las próximas horas y reiteró su llamamiento a la participación de PSC y CiU en un movimiento que pretende tener en la manifestación del domingo su "punto de partida" y que volverá a reunirse el próximo día 30 para decidir nuevas actuaciones.