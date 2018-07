El ex consejero de Cultura, Joan Manuel Tresserras, augura el regreso a ERC de SI y Reagrupament

Actualizado 22/08/2011 20:14:39 CET

El diputado de SI López Tena replica que su formación "nunca" entrará en el partido republicano

PRADA DE CONFLENT (FRANCIA), 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ex consejero de Cultura y militante de ERC Joan Manuel Tresserras ha augurado este lunes que si el congreso que los republicanos celebraran en otoño "va razonablemente bien" el partido volverá a ser el eje básico del independentismo y fuerzas surgidas de los republicanos podrían reincorporarse a la formación.

Tresserras ha pronosticado que tras el congreso ERC será el eje fundamental del independentismo, lo que provocará el "movimiento de actores que en otro momento habían estado integrados en el partido, e incluso de otras fuerzas independentistas que han tenido vida propia, pero que tienen un punto de referencia central ineludible en ERC".

En declaraciones a los periodistas antes de impartir una conferencia sobre cultura y republicanismo en la Universitat Catalana d'Estiu (UCE) que se celebra en Prada de Conflent (Francia), se ha mostrado partidario de todo lo que suponga "sumar e intentar dejar de poner en el centro liderazgos personales".

"Si el congreso va razonablemente bien, es lógico que haya una acumulación de fuerza alrededor de ERC", ha señalado el ex consejero, que, sin embargo, ha subrayado que lo más importante para el partido no deben ser los futuros resultados electorales si no la vertebración de un proyecto que atraiga a los catalanes.

LA TRIPLE NEGATIVA DE SI

El diputado de SI en el Parlamento catalán Alfons López Tena ha aprovechado su presencia en Prada de Conflent para replicar las palabras de Tresserras, y en declaraciones a los periodistas ha negado hasta tres veces que la formación independentista pueda entrar en ERC en algún momento.

"Esto no pasará nunca en la vida. Nunca habrá una entrada en ERC. Nunca", ha señalado López Tena, que ha remarcado que SI no es ninguna escisión de los republicanos, por mucho que entre sus impulsores se encuentre un ex diputado de ERC como Uriel Bertran.