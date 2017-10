El exdirector de The Guardian lamenta las "noticias falsas" sobre los heridos del 1-O

Actualizado 19/10/2017 14:09:54 CET

Peter Preston, exdirector del diario británico The Guardian, ha advertido que los medios de comunicación publicaron noticias falsas sobre los heridos por las cargas policiales durante el referéndum independentista celebrado el pasado 1 de octubre en Cataluña.

Preston, que dirigió el periódico entre 1975 y 1995, asegura en un artículo que "la falta de comprobación de las fotografías de quienes supuestamente resultaron heridos en movilizaciones independentistas recientes no ha hecho ningún favor al periodismo".

En este sentido, ha recordado que algunas de las imágenes de personas heridas que se hicieron virales eran "material antiguo de una huelga de mineros de hace cinco años" y ha comentado el caso de la mujer que aseguró tener todos los dedos rotos: "No ocurrió. Heridos graves aquel día: tan sólo dos".

No obstante, el exdirector de The Guardian matiza que "no significa que las intervenciones de la Guardia Civil a golpe de porra no fueran violentas", si bien "las informaciones sobre lo que ocurrió no se habían comprobado".

Además, Preston cree que la cifra de heridos --893 según el último balance de la Generalitat-- no ha sido contrastada y lamenta que "con noticias falsas aparentemente filtrándose desde todos los poros mediáticos cabría esperar un poco más de diligencia sobre las imágenes del referéndum catalán".