El exministro socialista Belloch no solicitará la plaza del juez de Púnica y Lezo por su pasado político

Actualizado 18/05/2017 11:09:09 CET

MADRID, 18 May. (EUROPA PRESS) -

El exministro de Justicia e Interior socialista, Juan Alberto Belloch, ha dicho este jueves que no solicitará la plaza del juez Eloy Velasco --que instruía los casos Púnica y Lezo-- por su pasado político. "Mi sentido de la responsabilidad me lleva a no pedirlo. No es lo adecuado", ha añadido.

En una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, Belloch ha asegurado que, de haber solicitado ese puesto, "lo más probable" es que se lo hubieran concedido, debido a su antigüedad. "Mi perfil biográfico y mi

puesto de trabajo en el juzgado central no es el adecuado", ha explicado.

El exministro socialista durante el gobierno de Felipe González cree que, con su llegada a un cargo que investiga a políticos del Partido Popular, "se podría mezclar" su pasado político. "Para cualquier juez es una situación delicada. Imagínese para quien ha sido casi de todo en cargos públicos en el PSOE", ha aseverado.

En este sentido, Belloch ha explicado que se puede ser "absolutamente parcial" pero además "tienes que parecerlo". "Para juzgar causas en que están implicados dirigentes notorios de ciertos partidos siempre se prestan mecanismos de recusación... creas mas problemas que otra cosa", ha opinado.

DEFIENDE LA DECISIÓN DE VELASCO

Además, el ex dirigente socialista ha defendido la decisión tomada por Velasco, después de que éste solicitase al Consejo General del Poder Judicial una plaza en la Sala de Apelaciones, que finalmente le ha sido concedida.

"La decisión de Eloy es legítima: Tiene todo el derecho del mundo. Puede irse a un trabajo que es mas de estudio que de actividad", ha asegurado. Eso sí, ha reconocido que "desde el punto de vista del conjunto del sistema no es bueno que se tenga que nombrar a nuevos jueces que tengan que estudiar la totalidad del caso".

"Hay que reconocer que es un profesional y tiene derecho a velar por su carrera. No le hago ningún reproche. Crea una dificultad evidente para la instrucción, yo solo me limito a constatarlo", ha remachado.

CAMBIOS DE CRITERIO

Preguntado sobre si es posible un cambio de criterio por parte del juez que se encargue ahora de 'Lezo' y 'Púnica', Belloch ha dicho que "sería raro" que adoptase esa decisión "sin haber practicado ninguna prueba o diligencia" nueva.

Eso sí, ha explicado que se podría modificar su veredicto si a lo largo de la instrucción aparece nuevos elementos que "hagan razonable lo que no era razonable antes". "El cambio sin justificar no es correcto ni suele ocurrir", ha destacado.

Por otro lado, ha explicado que, aunque la función de la Policía Judicial sea conseguir pruebas, "es evidente que si aprecian que a una persona le han pegado un tiro en la nuca, el que diga en su informe que hay un delito es de cajón".

Belloch se ha expresado así tras el informe de la Unidad Central Operativa, que señalaba "indicios de delito" por parte de la presidenta madrileña, Cristina Cifuentes. La misma Cifuentes criticó este martes el informe de la UCO, que considera "un juicio de valor sin fundamento jurídico".

Para el exministro, la limitación de la Policía Judicial a buscar pruebas se entendería si se trata de "cuestiones técnicas". "Ahí los informes de parecer no son procedentes. Estoy de acuerdo con que en temas en que hay complejidad se deben limitar a contarnos los hechos", ha apostillado.