El gasto de la Muestra se incrementa en 5 millones sobre el presupuesto inicial por ajustes

Actualizado 31/03/2008 17:42:04 CET

ZARAGOZA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El gasto de la Expo 2008 se ha incrementado en 5 millones de euros sobre el presupuesto inicial de junio de 2007 debido a "ajustes en la parte de operaciones", según explicó el presidente de ExpoAgua 2008, Roque Gistau, quien puntualizó que este incremento no llega al 1 por ciento del total presupuestado en 682 millones de euros de inversión de fondos propios, excluidas las encomiendas de gestión.

Según Gistau, se han cumplido los programas presupuestados "sin que se haya producido una desviación significativa" para concluir que "el presupuesto de hace un año sigue siendo válido". En rueda de prensa aseguró que el presupuesto aprobado hace casi un año "sigue vigente, salvo esa transferencia a gastos".

Este es uno de los asuntos abordados en el Consejo de Administración de la Sociedad Estatal ExpoAgua 2008 en el que también se ha dado cuenta de propuesta a la junta general de aprobación de un incremento del capital de la sociedad en 80 millones de euros más, por lo que la cifra total asciende a 443,9 millones de euros y que según Gistau será la última propuesta de incremento de capital de la Sociedad.

Respecto al grado de ejecución de las obras, Gistau dijo que están "al 86,5 por ciento" para deducir que "se cumple los previsto", aunque reconoció que con los "plazos muy ajustados" en infraestructuras como el Pabellón Puente del que, indicó, "es el más ajustado", tras apuntar que la crecida del Ebro de la pasada semana "paralizó" algunos trabajos como el anfiteatro, pero se mostró convencido de que "hay holgura para recuperar los plazos".

Otra cifra que aportó es la contratación que se encuentra al 99 por ciento de los previsto, la ejecución de la expografía se halla en un 90 por ciento de ejecución y los ingresos por patrocinio alcanzan la cifra de 110 millones de euros.

Gistau confirmó que existe "algún retraso" en los plazos de media docena de países participantes, pero "a día de hoy no preocupa ninguno", aseveró. Estos seis países, que prefirió no citar, todavía no han empezado la obra, siendo India "el más importante", mientras que hay otro país que todavía no ha presentado el proyecto.

La capacidad de alojamiento que ofrecerá la ciudad alcanzará las 10.500 camas hoteleras a las que se sumarán las plazas del camping, el sistema de bed and breakfast, los colegios mayores y las viviendas en la Villa Expo que ofrecerán otras 12.000 plazas.

Gistau también se refirió al grado de conocimiento de la Expo 2008 en el ámbito nacional que según indicó alcanza un 87 por ciento y obtiene una puntuación de un 7,4 sobre diez puntos. Además, la campaña de Amaral promoción de la Expo ha sido de "enorme éxito" sentenció.

Otro dato que aportó es que la Tribuna del Agua programará semanas temáticas y dispondrá en el pabellón Ebro 2 de actividad las 24 horas del día. Así mismo, dijo que se ha llegado a un acuerdo con el Banco Mundial para que se programen más de 40 encuentros. El voluntariado supera las 15.000 personas, mientras que los simpatizantes de la Expo 2008 rondan los 50.000.

EJECUTIVA.

En la reunión de la Ejecutiva de ExpoAgua 2008 se acordó aprobar el sacar a contratación la pila central de apoyo al Pabellón Puente para protegerla frente a avenidas del agua mediante la construcción de una escollera que tiene un presupuesto de 723.000 euros.

También se aprobó el pliego de negociado del Palacio de Congresos para adecuar una zona a los espectáculos que se representarán como la creación de camerinos o una zona de reuniones por importe de 600.000 euros. Se trata de obras efímeras que sólo se utilizarán durante la Expo y que después se desmontarán. Otro acuerdo es la adecuación del entorno donde se ubicará la noria hidráulica, que será la reproducción de una noria de Siria.