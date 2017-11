La expresidenta del Parlament Núria de Gispert insta a Arrimadas a "volver a Cádiz"

Actualizado 16/11/2017 19:48:31 CET

MADRID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La expresidenta del Parlamento de Cataluña Núria de Gispert ha instado este jueves a la portavoz de Ciudadanos y líder del partido en esa comunidad a "volver a Cádiz", la provincia donde nació, si no le parece bien que continúe el proceso independentista.

Arrimadas, que nació en Jerez de la Frontera y se fue a vivir a Barcelona en 2008, ha afirmado que "Cataluña no se puede permitir cuatro años más de 'procés'", a lo que De Gispert ha contestado en Twitter: "Entonces, ¿por qué no vuelves a Cádiz?". Además de haber presidido la Cámara catalana, la política de Unió fue consejera de Justicia, de Gobernación y de Interior de la Generalitat.

La ex presidenta del Parlament me quiere echar de Cataluña por mis ideas. Otra muestra del nacionalismo excluyente. El 21D tenemos la oportunidad de ganarles y gobernar de otra manera para que en Cataluña no se vuelva a señalar a nadie por su origen o sus ideas #Votarem pic.twitter.com/HYxLIa6YG7 — Inés Arrimadas (@InesArrimadas) 16 de noviembre de 2017

El portavoz de Cs en el Parlament, Carlos Carrizosa, ha criticado las palabras de la expresidenta del Parlament y ha recordado que su predecesora en el cargo, Carme Forcadell, dijo que los de Ciudadanos no forman parte del "pueblo de Cataluña".

"En Ciudadanos creemos que hay que ganar el 21D para que nuestros representantes respeten a TODOS los catalanes", ha subrayado Carrizosa refiriéndose a las próximas elecciones autonómicas catalanas.

GIRAUTA LA LLAMA "SUPREMACISTA"

Precisamente, el portavoz de la formación naranja en el Congreso, Juan Carlos Girauta, ha llamado "supremacista" a Núria de Gispert este jueves y ha afirmado que su comportamiento da "vergüenza ajena".

No es la primera que De Gispert hace comentarios polémicos contra quienes rechazan la independencia de Cataluña. Concretamente, Girauta ha aludido a un intercambio de mensajes que hubo entre la exconsellera y otro usuario de Twitter el pasado 6 de octubre.

De Gispert afirmó entonces que los "unionistas" no debían "hacer trampas" en la manifestación del día 8 en Barcelona a favor de la unidad de España. "No pueden venir (manifestantes) desde España", señaló.

Después se enzarzó en una discusión con otro internauta que la había llamado "vividora" y le dijo que probablemente él estaba "chupando del PER", el subsidio agrario que se cobra en Andalucía y Extremadura. Tras tacharle de "infiltrado", De Gispert afirmó que el PER lo recibe "gente que no trabaja" y que "cobra de los recursos de los catalanes".