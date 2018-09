Familiares del matrimonio fallecido en el siniestro de Riotinto no descartan recurrir la sentencia al Supremo

Actualizado 27/01/2010 19:35:15 CET

HUELVA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Antonio Rubio, el letrado de los hijos del matrimonio fallecido en el incendio ocurrido en el término de Minas de Riotinto (Huelva) el 27 de julio de 2004 que arrasó 35.291 hectáreas de masa forestal en las provincias de Huelva y Sevilla, anunció hoy, tras declararse la inocencia del único acusado del siniestro, Emilio Perdigón, que no descarta elevar un recurso de casación al Tribunal Supremo (TS), aunque lo tiene que consensuar con la familia.

En declaraciones a Europa Press, Rubio matizó que "no se puede tardar cinco años y medio en celebrar un juicio", al tiempo que destacó la actitud "chulesca" del acusado en su declaración, así como la de algunos testigos, de los que apuntó que "algunos cambiaron sus declaraciones".

Por otro lado, el letrado informó sobre la solicitud a la sala para que las declaraciones realizadas en la primera sesión por dos testigos en concreto se unan a las vertidas ante la Guardia Civil y el Juzgado de Instrucción en 2004 y que abra un procedimiento ante un posible delito de falso testimonio.

En este sentido, prosiguió que entiende que estas personas "al hacer una declaración contradictoria con las anteriores, han provocado que haya existido un procedimiento penal abierto durante cinco años, causando un perjuicio a la Administración de Justicia y a todas las partes, al acusado y a la familia".

Emilio Perdigón ha sido declarado inocente del incendio por falta de pruebas, según reza en la sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, que estima la absolución al no tener un "pleno convencimiento" respecto a la participación que se le imputa al acusado, únicamente puede establecer "sospechas" de la misma pero no plena certidumbre, por lo que no puede fijar como hecho probado la participación de Perdigón en el incendio.